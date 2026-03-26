Italia vs Irlanda del Norte en vivo: Llave A ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Sigue el partido de la repesca de la UEFA, en la que los italianos buscan volver a la Copa del Mundo por primera vez desde 2014

Italia vs Irlanda del Norte en vivo el repechaje para el Mundial 2026| Claro Sports

La selección de Italia quiere terminar su histórica sequía en la Copa del Mundo. No calificaron a la fase final en 2018 y 2022, pero buscan cambiar todo en el repechaje camino a 2026, comenzando este jueves 26 de marzo ante Irlanda del Norte.

La azzurra terminó la fase de grupos en segundo lugar del Grupo I, detrás de Noruega. Por tercera edición consecutiva de las eliminatorias, no consiguieron su boleto directo a la justa mundialista. Camino a Rusia, Suecia les eliminó con global de 1-0. Rumbo a Qatar, quedaron en la llave de la repesca que tenía también a Portugal, pero no se midieron a Cristiano Ronaldo porque Macedonia del Norte les echó en Palermo en la semifinal.

Irlanda del Norte, por su parte, accede vía la Nations League a la repesca, ya que fueron terceros del Grupo A. Su último Mundial fue la anterior ocasión que se jugó en México, en 1986, su tercera y última participación en la fase final de la Copa del Mundo.

Italia vs Irlanda del Norte: alineaciones al momento

Italia : Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui Irlanda del Norte: P. Charles; McConville, McNair, Hume; Spencer, Devenny, Galbraith, S. Charles, Devlin; Price; Donley

¿A qué hora juegan Italia vs Irlanda del Norte hoy 26 de marzo en la Llave A?

Todos los partidos de semifinales de los repechajes mundialistas de la UEFA se juegan el jueves 26 de marzo. El duelo entre italianos y norirlandeses comienza a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

El repechaje europeo para la Copa del Mundo se puede seguir en México por la señal de Sky Sports. En Centro y Sudamérica, transmite ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

Si Italia e Irlanda del Norte empatan tras 90 minutos, el reglamento indica que no hay goles de visitante ni un segundo partido. Igualdad tras dos tiempos lleva a los tiempos extra, y si sigue el empate tras la prórroga, la eliminatoria se define en la tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El equipo que gane esta llave se medirá en la final del repechaje a Gales o Bosnia y Herzegovina, y en el Mundial quedaron en el Grupo B, junto a Canadá, Qatar y Suiza.

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