¿Cuánto tardó México en llegar a los 22 goles que Mbappé logró en Mundiales?

Mbappé alcanzó 22 goles en Mundiales en solo tres ediciones, una cifra que contrasta con los años que México necesitó para llegar a esa marca.

Cuánto tardó México en llegar a 22 goles| Claro Sports /Alejandra Suárez

Durante el partido por el tercer lugar ante Inglaterra, Kylian Mbappé marcó un doblete, alcanzando así una cifra de 22 goles en Copas del Mundo. Con este logro, el delantero francés se consolida como el máximo goleador histórico del torneo.

La magnitud de su logro se vuelve aún más impactante al compararlo con la historia de la selección mexicana. El combinado nacional suma 62 goles en todos los Mundiales que ha disputado, lo que significa que Mbappé por sí solo ha conseguido el 35.5% de esa cifra. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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