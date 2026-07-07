Celeste Amarilla se ‘disculpa’, pero lanza amenaza a Mbappé: “Cuídate de los paraguayos, ya metimos preso a Ronaldinho”

La senadora paraguaya reconoció que sus publicaciones contra Kylian Mbappé fueron racistas, aunque aseguró que está en proceso de “deconstrucción”

La polémica entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo después del partido entre Francia y Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. La senadora paraguaya volvió a dirigirse al delantero francés por medio de una carta abierta, en la que le exigió una disculpa y defendió que su reclamo era personal, no contra Francia.

El conflicto comenzó después de la victoria de Francia 1-0 sobre Paraguay, resultado que dejó fuera a la selección sudamericana y clasificó al equipo europeo a los cuartos de final. Mbappé fue protagonista del encuentro al convertir el gol que definió la eliminatoria.

Tras el partido, Amarilla publicó mensajes contra el capitán francés, señalados como racistas y xenófobos. La reacción generó críticas internacionales, además de una respuesta pública de Mbappé, quien cuestionó las expresiones de la legisladora.

Lejos de cerrar el tema, la senadora publicó una carta dirigida al futbolista. En el texto, Amarilla aseguró que su molestia no estaba dirigida contra el pueblo francés, sino contra el jugador. “No tiene nada que ver con Francia. El problema es contigo. Tu arrogancia y tu desprecio me molestan desde antes del partido cuando dijiste: ‘Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a hacerlo’. Todo Paraguay se sintió aludido, yo incluida”, escribió la parlamentaria.

Amarilla también acusó a Mbappé de haber mostrado una actitud de desprecio hacia Paraguay antes y después del juego. La senadora retomó frases atribuidas al delantero y sostuvo que en su país fueron interpretadas como una referencia ofensiva hacia la selección paraguaya.

“El respeto entre rivales después de un partido es casi sagrado. No saludaste a nuestro portero y mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación de una sola vez. A mí me dolió, y a todo mi país mucho más”, agregó.

En la misma carta, la legisladora defendió su investidura y rechazó que Mbappé la haya llamado “despreciable” e “indigna” del cargo. “No me conoces, no tienes idea de quién soy yo”, señaló Amarilla, al reclamar que el futbolista se retracte.

La senadora también le exigió una disculpa directa al futbolista. “Retráctate conmigo, haz honor a tu ciudadanía francesa y pídeme disculpas”, escribió en el cierre de su mensaje, en el que además advirtió que podría analizar acciones legales por violencia de género y violencia política.

Amarilla elevó el tono de su advertencia al señalar, ya en conferencia de prensa: “Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta si sabe leer. Y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito y no me subestimes Mbappé, contrata un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Por violencia de género, violencia política contra la mujer, eso es grave eso sí es grave, que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso”.

Insiste en que, desde su postura, el jugador es quien debe disculparse por la manera en que respondió a sus publicaciones.

🗣️ "Yo me estoy deconstruyendo": Celeste Amarilla sobre sus polémicas declaraciones contra Mbappé



👉 Tras la controversia internacional, la senadora Celeste Amarilla se refirió a las críticas recibidas por sus comentarios hacia el futbolista Kylian Mbappé. Aseguró que ya se… pic.twitter.com/NkRXZIvM8G — Ñanduti (@nanduti) July 7, 2026

El caso ya trascendió el ámbito deportivo. La Fiscalía de París abrió una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o la violencia, después de una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol. La indagatoria se inició por publicaciones realizadas en X contra Mbappé tras el partido.

Amarilla, por su parte, afirmó que no ha sido notificada formalmente sobre algún proceso legal en Francia. También reconoció que eliminó parte de sus mensajes y ofreció disculpas a afrodescendientes y africanos por expresiones que, según dijo, utilizó de forma peyorativa.

“Mis publicaciones estaban escritas con la sangre hirviendo. Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que yo recibo. A mí también me desprecian por ser mestiza y latina, me llaman ‘india’. Entiendo que eso te molestara, porque es humillante”, señaló.

Mientras Francia prepara su partido de cuartos de final contra Marruecos, la controversia sigue abierta fuera de la cancha. El cruce entre la senadora paraguaya y Mbappé pasó de una reacción posterior al partido a un conflicto con repercusiones diplomáticas, deportivas y legales.

La ONU se pronuncia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fijó postura sobre los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé.

Por medio de un comunicado, la oficina regional para América del Sur rechazó las expresiones contra el delantero francés y las definió como “racistas y deshumanizadoras”. El organismo también señaló que este tipo de episodios no son hechos aislados dentro del fútbol. “Las declaraciones racistas y deshumanizadoras contra el futbolista francés Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no un caso aislado”, indicó.

La ONU sostuvo que lo ocurrido durante el Mundial 2026 forma parte de una problemática más amplia en el deporte. En su posicionamiento, advirtió que “los incidentes racistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 reflejan un fenómeno más amplio en el fútbol y el deporte en general”.

Te puede interesar: