Cuenta regresiva al Mundial 2026: las fechas clave que marcarán el camino a la justa

El silbatazo inicial de la próxima Copa del Mundo 2026 será este próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido de México vs Sudáfrica

Así luce la Copa del Mundo de la FIFA | Reuters

Faltan casi 60 días para que comience el Mundial 2026 y la expectativa crece a nivel global. Las selecciones clasificadas, la industria del fútbol y los países organizadores, México, Estados Unidos y Canadá, afinan cada detalle en medio de una cuenta regresiva que mantiene en vilo a millones de aficionados. Se trata de la edición número 23 de la Copa del Mundo de la FIFA, un evento que trasciende el deporte para convertirse en una auténtica celebración internacional. De acuerdo con estimaciones del organismo que preside Gianni Infantino, este torneo podría alcanzar una audiencia cercana a los 6 mil millones de espectadores en todo el planeta.

La patada inicial será el 11 de junio en el Estadio Azteca, un recinto histórico que hará valer su legado al convertirse, por tercera vez, en sede de un partido inaugural mundialista. El encuentro entre México y Sudáfrica promete ser uno de los más vistos del torneo, solo comparable con la gran final. Sin embargo, antes de que ruede el balón, aún quedan fechas clave por delante que los aficionados deben tener en el radar, en una antesala que incrementa la emoción rumbo a la máxima fiesta del fútbol.

¿Cuándo inicia la concentración de la selección mexicana?

Con dos meses por delante, los dueños de los equipos de la Liga MX llegaron a un acuerdo con Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, para liberar antes a los jugadores convocados. La intención es que el Tricolor cuente con una concentración cercana a los 40 días, lo que implica una planificación poco habitual en el fútbol nacional. Esta decisión también tendrá impacto directo en el Clausura 2026, ya que varios clubes no podrán contar con algunos de sus futbolistas durante la Liguilla.

La concentración está programada para iniciar el próximo 6 de mayo y en una primera etapa sólo incluirá a jugadores del entorno local. Posteriormente, será hasta el 1 de junio cuando se integren los seleccionados que militan en Europa al llamado del Vasco Aguirre. Con este esquema, el cuerpo técnico busca trabajar con suficiente anticipación y consolidar una base sólida para el torneo. En el resto del mundo se espera que los clubes liberen a sus jugadores el 25 de mayo.

Fecha para la lista preliminar del Mundial 2026

Las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, deberán entregar a la FIFA una lista preliminar conformada por entre 35 y 55 futbolistas que perfilan para integrar sus plantillas. Este registro, que no será público, tiene como fecha límite de entrega el próximo 11 de mayo y funcionará como base para definir la convocatoria final. De dicha nómina saldrán los 26 jugadores que representarán a cada país en la Copa del Mundo.

¿Cuál es la fecha límite para la convocatoria final del Mundial 2026?

Todas las selecciones que participarán en el Mundial 2026 deberán presentar sus listas definitivas de jugadores el próximo 30 de mayo, apenas dos semanas antes de que arranque el torneo. No obstante, el reglamento contempla un margen de maniobra ante imprevistos, ya que en caso de que algún futbolista sufra una lesión o padezca una enfermedad grave, la federación correspondiente podrá realizar un cambio hasta 24 horas antes de su debut en la justa, lo que brinda tiempo suficiente para ajustar la convocatoria.

Partidos amistosos de selecciones previo al Mundial 2026

La selección mexicana apunta a ser uno de los equipos con mayor actividad previo al Mundial 2026, en contraste con otras federaciones que optan por mantener a sus futbolistas compitiendo con sus clubes y evitar riesgos en partidos amistosos. El plan del Tricolor se centra en construir un equipo sólido, generar automatismos, afinar la táctica y fortalecer la cohesión del grupo, además de trabajar jugadas específicas para llegar en óptimas condiciones a la justa internacional. Esta estrategia contempla diversos encuentros de preparación, entre ellos el partido frente a Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Viernes 29 de mayo

Colombia vs Costa Rica — Estadio El Campín, Bogotá

Sábado 30 de mayo

México vs Australia | Rose Bowl, California

Domingo 31 de mayo de 2026

Japón vs Islandia — Japan National Stadium, Tokio

Suiza vs Jordania — Kybunpark, St. Gallen

Brasil vs Panamá — Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Alemania vs Finlandia — MEWA Arena, Mainz

Estados Unidos vs Senegal — Bank of America Stadium, Charlotte

Lunes 1 de junio de 2026

Noruega vs Suecia — Ullevaal Stadion, Oslo

Austria vs Túnez — Ernst-Happel-Stadion, Viena

Georgia vs Rumania — Mikheil Meskhi Stadioni, Tbilisi

Canadá vs Uzbekistán — Commonwealth Stadium, Edmonton

Martes 2 de junio de 2026

Croacia vs Bélgica — Stadion HNK Rijeka, Rijeka

Gales vs Ghana — Cardiff City Stadium, Cardiff

Miércoles 3 de junio

Países Bajos vs Argelia — De Kuip, Róterdam, Holanda

Polonia vs Nigeria — PGE Narodowy, Varsovia, Polonia

Jueves 4 de junio de 2026

México vs Serbia — Estadio Nemesio Diez de Toluca

Eslovenia vs Chipre— Stadion Stozice, Ljubljana, Eslovenia

Francia vs Costa de Marfil — Stade de la Beaujoire, Nantes, Francia

Viernes 5 de junio

Moldavia vs Bulgaria — Stadionul Zimbru, Chisinau, Moldavia

Hungría vs Finlandia — Puskás Aréna, Budapest, Hungría

Canadá vs Irlanda — Stade Saputo, Montreal, Canadá

Sábado 6 de junio

Bélgica vs Túnez — Por definir

Armenia vs Kazajistán — Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia

Brasil vs Egipto — Huntington Bank Field, Cleveland, Ohio

Portugal vs Chile — Estádio do Jamor, Oeiras, Portugal

Estados Unidos vs Alemania — Soldier Field, Chicago, Illinois

Bolivia vs Escocia — Red Bull Arena, Harrison, New Jersey

Inglaterra vs Nueva Zelanda — Raymond James Stadium, Tampa, Florida

Escocia vs Bolivia — Red Bull Arena, Harrison, New Jersey

Argentina vs Honduras — Kyle Field, College Station, Texas

Domingo 7 de junio

Jordania vs Colombia — Por definir

Croacia vs Eslovenia — Stadion Andjelko Herjavec, Varazdin, Croacia

Marruecos vs Noruega — Red Bull Arena, Harrison, New Jersey

Lunes 8 de junio

Perú vs España — Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México.

Martes 9 de junio 2026

Armenia vs Moldavia — Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia

Islandia vs Argentina — Jordan-Hare Stadium

Kazajistán vs Hungría — Nagyerdei Stadium, Debrecen, Hungría

Miércoles 10 de junio 2026

Portugal vs Nigeria — Por confirmar

Inglaterra vs Costa Rica — Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

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