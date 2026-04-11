Resultado MiLoto hoy, 10 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, que se celebró el pasado viernes 10 de abril.

Resultado de MiLoto este 10 de abril de 2026

La actividad del azar no se detiene. El popular juego de MiLoto, uno de los más reconocidos del país, tuvo un nuevo sorteo en el que aún sigue desierto algún ganador del premio mayor. Crece la expectativa, por lo que en Claro Sports le mostramos los últimos resultados.

Resultado de MiLoto este viernes, 10 de abril de 2026

Números ganadores: 03 – 05 – 15 – 23 – 27

03 – 05 – 15 – 23 – 27 Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla para participar. Usted tiene la potestad de escoger un total de cinco números, entre 1 y 59, para configurar su cartón de manera manual. O en su defecto, vía automática, también puede entrar en la disputa por el premio mayor.

Procedimiento para cobrar los premios

Si usted llega a obtener un monto relativamente menor, no hay ningún lío en reclamar el dinero en un punto de venta autorizado, siempre y cuando no exceda los topes estipulados por la compañía. De lo contrario, deberá dirigirse a una oficina especializada y seguir los pasos en el reverso de su tiquete o en el sitio web.

Te puede interesar: