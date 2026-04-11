¿Quién ganó la batalla por el Auto en Exatlón México hoy 10 de abril?

La producción sorprendió con la revelación de los premios a entregarse este fin de semana: dos autos último modelo

El equipo rojo tiene una mano en el volante de los flamantes premios | @ExatlonMx

La emoción siguió en aumento este viernes 10 de abril dentro de Exatlón México, ahora tras revelarse que los equipos Rojo y Azul se enfrascarían en una denominada Batalla Motorizada, misma que pone sobre la mesa la disputa de dos autos último modelo. Un desafío que puso a prueba la destreza, resistencia y estrategia de los atletas en la semana 28 de la competencia.

Con dos vehículos nuevos en juego, la tensión entre los equipos rojo y azul alcanzó niveles elevados, ya que cada uno luchaba no solo por el premio, sino por asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo. El episodio estuvo lleno de sorpresas y enfrentamientos decisivos que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.

Resumen: ¿Qué pasó y quién ganó la Batalla por el Auto este viernes 10 de abril?

El desafío comenzó con los rojos tomando una ventaja significativa, misma que se reflejó con un 5-2, gracias a victorias importantes de Humberto, Mono Osuna y Paulette. Sin embargo, el equipo azul mostró determinación y consiguió recuperarse, con victorias clave de Leo, Alexis y Evelyn, igualando el marcador 11-11.

El punto decisivo llegó en el enfrentamiento final, donde Paulette y Humberto lograron imponerse a Evelyn y Alexis, asegurando así la victoria para los rojos en la primera parte de la Batalla por el Auto. Este resultado otorga al equipo rojo una ventaja importante de cara a la definición que se llevará a cabo el próximo domingo.

¡Paulette y Humberto vs Evelyn y Alexis! 👊 No podríamos tener mejor cierre de batalla y quien se lleva la victoria es… PorElDuelo#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/ph40gOwNqz — Exatlón México (@ExatlonMx) April 11, 2026

La emoción de la Batalla Motorizada seguirá siendo un eje fundamental en la dinámica de Exatlón México en las próximas horas, con los atletas mostrando su compromiso y esfuerzo en cada desafío. A pesar de las dificultades que han enfrentado en esta temporada, la competencia continúa siendo un terreno donde los participantes deben demostrar no solo su habilidad, sino su capacidad para mantenerse enfocados en los objetivos del equipo y personales. Este tipo de desafíos refuerza la intensidad de la competencia y la relevancia de cada victoria en el camino hacia la gran final.

¿A qué hora es el próximo Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón?

El próximo Domingo de Eliminación de Exatlón México se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México. Los seguidores del programa podrán disfrutar del episodio en vivo a través de la señal de TV Azteca, así como en su aplicación móvil y sitio oficial, lo que permite a la audiencia acceder al contenido desde diferentes dispositivos. Este horario estelar asegura que nadie se pierda los momentos más importantes de la competencia, que incluyen las eliminaciones y los desafíos decisivos para los participantes.

El reality deportivo sigue manteniendo su formato de lunes a viernes, transmitiendo cada episodio a las 20:30 horas, hora central, con la emisión del domingo enfocada en las eliminaciones, lo que genera una creciente expectación entre los seguidores de Exatlón México.

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