A dos meses del Mundial: René Higuita condenó a Colombia en Italia 1990

La leyenda colombiana bajo los tres palos tuvo un episodio muy difícil en la cita orbital, pues fue juzgado por cometer una grave equivocación.

René Higuita, histórico arquero colombiano | Vizzor

En Claro Sports seguimos palpitando lo que será la disputa de la Copa del Mundo del 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Para este sábado 10 de abril ya serán únicamente 61 días, 2 meses para que ruede el balón en una versión más de la cita deportiva más importante de la historia.

Por tal motivo y siguiendo con la reseña histórica del combinado patrio en las citas orbitales, en esta oportunidad hablaremos de lo que fue la eliminación de la ‘Tricolor’ en el segundo Mundial que jugaba. Todo se dio en el marco de los octavos de final de Italia 1990, serie en la que se enfrentó ante Camerún y a pesar que cierto favoritismo que estaba para el combinado ‘cafetero’, terminó fracasando en su intento de seguir en el certamen.

23 de junio de 1990 | Octavos de final | Colombia 1-2 Camerún

En este punto la Selección Colombia liderada con bastiones como Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, Freddy Rincón y varios más ya había hecho historia, ya que era la primera vez que el combinado patrio jugaba un ‘mata mata’ en el campeonato del mundo, porque en Chile 1962 se despidieron en fase de grupos.

Así formó Colombia: René Higuita; Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera, Luis Perea; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama (capitán), Luis Fajardo, Leonel Álvarez; Carlos Estrada y Freddy Rincón.

Así formó Camerún: Thomas Nkono; Jules Denis Onana, Bertin Ebwelle, Stephen Tataw, Victor Ndip; Andre Kana-Biyik, Emile Mbouh, Louis Mfede; Emmanuel Maboang, Francois Omam-Biyik, Cyrille Makanaky.

Vestido con camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias amarillas los dirigidos por Francisco Maturana empezaron a dar muestras de ir por el partido con ataques del ‘Pibe’ y Freddy Rincón. Inclusive, hubo momento para la polémica, Carlos Estrada era derribado en el área de Camerún, pero el árbitro no señaló pena máxima, a pesar de lo aparatosa que se vio la entrada del africano.

En los últimos minutos del primer tiempo, Freddy Rincón estrellaba un balón en el larguero que hacía palpitar los corazones colombianos y que preocupó a los cameruneses, especialmente el arquero Thomas Nkono, quien poco podía hacer, pero que para su fortuna esa esférica no entró. Al finalizar con 0-0 los 90′ todo se tenía que definir en la prórroga.

Pero el empate iba a desaparecer después de una gran jugada de Roger Milla, al 105′ el habilidoso delantero burlaba toda la defensa y derrotó a René Higuita. Preocupación colombiana en este punto.

Y precisamente el ‘Loco’ iba a ser protagonista del partido, pero para nada bien. El arquero de Atlético Nacional realizó una jugada innecesaria, salió de su arco, intentó hacer una finta y Milla aprovechó para arrebatarle la esférica, el 9 de Camerún anotaba su quinto gol en esa edición, prácticamente ya todo estaba en contra de Colombia. 2-0 al minuto 109.

El consuelo de la ‘Tricolor’ llegó por parte de Bernardo Redín. Al 116′ generó una jugada con Carlos Valderrama, el 10′ lo dejó mano a mano con Thomas Nkono y el mediocampista no desaprovechó la oportunidad, le calvó la pelota al otro palo y se recortaban distancias en el resultado a pocos minutos para terminar el compromiso. Sin embargo todo quedaría para la estadística, porque el juez central sentenció el final del partido y Colombia debió alistar maletas en octavos de final.

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