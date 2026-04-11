Vuelve y juega: vetarían a la hinchada de Pereira en Yopal por desmanes en el Clásico Cafetero

Un grupo de desadaptados provocó que todos los asistentes tuvieran que ser evacuados en el final del compromiso.

Clásico Cafetero en Yopal | Vizzor

La violencia infortunadamente empañó la versión 225 del Clásico Cafetero, uno de los más vibrantes del país. Este viernes, para iniciar con el fin de semana futbolero, Deportivo Pereira y Once Caldas no pasaron de una igualdad sin goles. Pese al favoritismo que se guardaba sobre el ‘Blanco Blanco’ frente a los coleros del torneo, no se tradujeron esas diferencias en el campo de juego.

Sobre el final del partido, después de que Juan Felipe Castaño viera la tarjeta roja por evitar una acción clara de gol, se caldearon los ánimos en la tribuna. Aunque se estipuló un cierre de fronteras, un pequeño grupo de hinchas caldenses viajó a seguir al equipo. Mientras salían del estadio, los desadaptados hicieron de las suyas y acorralaron a esa parcialidad.

Las imágenes fueron lamentables. Con armas blancas, las barras terminaron enfrentándose y rápidamente todo el estadio tuvo que ser evacuado. El partido se suspendió por unos minutos, al punto de que el ‘Blanco Blanco’ no quisiera jugar los pocos minutos que le restaban al partido.

La situación no pasó desapercibida. Según la postura de las autoridades municipales, evalúan sanciones drásticas contra la afición del Pereira. Cabe recordar que, en Armenia, se presentaron situaciones de pánico que derivaron en la muerte de un aficionado ‘Matecaña’ previo al duelo ante Deportivo Pasto hace algunas jornadas. Eso obligó a que la capital quindiana le cerrara las puertas al equipo.

¿La decisión de Yopal con la hinchada del Pereira?

Aunque no es oficial, el secretario de Gobierno en Yopal, Jorge Rodríguez, indicó que se tomarán medidas al respecto. Encima se viene un duelo pesado, ante Atlético Nacional, para darle desarrollo a la penúltima fecha del campeonato. Es por eso que se abre la posibilidad de que sea a puerta cerrada.

“Se habla que la posibilidad de que el próximo partido se dé a puerta cerrada o se prohíba el ingreso de los hinchas del Pereira. Vamos a evaluar esto en la próxima Comisión de Fútbol. No hay heridos, pero sí es lamentable que la ciudad abra las puertas para un evento deportivo, que apoyemos la logística, pero los desadaptados de la barra del Pereira ha generado esta gresca”, explicó en declaraciones citadas por La Furia Matecaña.

Alcaldía de Yopal no permitiría el ingreso de hinchas del Pereira y el partido con Nacional sería a puerta cerrada. pic.twitter.com/R0R9ZwYACI — La Furia Matecaña | LFM (@LaFuriaMatecana) April 11, 2026

Situación complicada en el entorno del ‘Matecaña’. Por lo pronto, se estipula que en el segundo semestre, si avanzan las obras, el Hernán Ramírez Villegas volverá a abrir sus puertas.

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