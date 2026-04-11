Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 10 de abril de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 10 de abril.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde territorio colombiano, se han jugado varios sorteos de las principales loterías y chances del país. A través de Claro Sports, como todos los días, podrá conocer todos los resultados.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4830
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 3904
- Serie: 472
Lotería de Santander
- Sorteo: 5065
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 4771
- Serie: 268
- Despachado a: Bucaramanga.
Lotería del Risaralda
- Sorteo: 2945
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 8358
- Serie: 130
Resultados de chances hoy
- Astro Sol: 2469 – Acuario.
- Astro Luna: 6593 – Leo.
- Sinuano Día: 1084
- Sinuano Noche: 2290
- Caribeña Noche: 6750
- Pick 3 Día: 806
- Pick 3 Noche: 518
- Pick 4 Día: 6712
- Pick 4 Noche: 4390
- Caribeña Día: 9548 – 5
- Motilón Tarde: 9774 – 7
- Motilón Noche: 4077
- Fantástica Día: 8041
- Fantástica Noche: 9837 – 9
- Culona Día: 3781
- Culona Noche: 4080
- Cafeterito Tarde: 6827 – 8
- Cafeterito Noche: 5219 – 3
- Chontico Día: 9065 – 7
- Chontico Noche: 4921 – 0
- Paisita Día: 9671 – 9
- Paisita Noche: 0663 – Cabra.
- Antioqueñita 1: 7681 – 8
- Antioqueñita 2: 8878 – 2
- Dorado Mañana: 6667 – 7
- Dorado Tarde: 1903
- Pijao de Oro: 1590 – 8
- Samán: 7940