Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 10 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 10 de abril.

Resultados. - Lotería de Medellín.
Resultados. – Lotería de Medellín.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde territorio colombiano, se han jugado varios sorteos de las principales loterías y chances del país. A través de Claro Sports, como todos los días, podrá conocer todos los resultados.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4830
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 3904
  • Serie: 472
Lotería de Medellín
Lotería de Medellín el 10 de abril

Lotería de Santander

  • Sorteo: 5065
  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 4771
  • Serie: 268
  • Despachado a: Bucaramanga.
Lotería de Santander
Lotería de Santander el 10 de abril

Lotería del Risaralda

  • Sorteo: 2945
  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 8358
  • Serie: 130
Lotería del Risaralda
Lotería del Risaralda el 10 de abril

Resultados de chances hoy

  • Astro Sol: 2469 – Acuario.
  • Astro Luna: 6593 – Leo.
  • Sinuano Día: 1084
  • Sinuano Noche: 2290
  • Caribeña Noche: 6750
  • Pick 3 Día: 806
  • Pick 3 Noche: 518
  • Pick 4 Día: 6712
  • Pick 4 Noche: 4390
  • Caribeña Día: 9548 – 5
  • Motilón Tarde: 9774 – 7
  • Motilón Noche: 4077
  • Fantástica Día: 8041
  • Fantástica Noche: 9837 – 9
  • Culona Día: 3781
  • Culona Noche: 4080
  • Cafeterito Tarde: 6827 – 8
  • Cafeterito Noche: 5219 – 3
  • Chontico Día: 9065 – 7
  • Chontico Noche: 4921 – 0
  • Paisita Día: 9671 – 9
  • Paisita Noche: 0663 – Cabra.
  • Antioqueñita 1: 7681 – 8
  • Antioqueñita 2: 8878 – 2
  • Dorado Mañana: 6667 – 7
  • Dorado Tarde: 1903
  • Pijao de Oro: 1590 – 8
  • Samán: 7940

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