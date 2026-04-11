Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 10 de abril de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este viernes 10 de abril.

Resultados. – Lotería de Medellín.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde territorio colombiano, se han jugado varios sorteos de las principales loterías y chances del país. A través de Claro Sports, como todos los días, podrá conocer todos los resultados.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4830

4830 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 3904

3904 Serie: 472

Lotería de Medellín el 10 de abril

Lotería de Santander

Sorteo: 5065

5065 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 4771

4771 Serie: 268

268 Despachado a: Bucaramanga.

Lotería de Santander el 10 de abril

Lotería del Risaralda

Sorteo: 2945

2945 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 8358

8358 Serie: 130

Lotería del Risaralda el 10 de abril

Resultados de chances hoy

Astro Sol: 2469 – Acuario.

2469 – Acuario. Astro Luna: 6593 – Leo.

6593 – Leo. Sinuano Día: 1084

1084 Sinuano Noche: 2290

2290 Caribeña Noche: 6750

6750 Pick 3 Día: 806

806 Pick 3 Noche: 518

518 Pick 4 Día: 6712

6712 Pick 4 Noche: 4390

4390 Caribeña Día: 9548 – 5

9548 – 5 Motilón Tarde: 9774 – 7

9774 – 7 Motilón Noche: 4077

4077 Fantástica Día: 8041

8041 Fantástica Noche: 9837 – 9

9837 – 9 Culona Día: 3781

3781 Culona Noche: 4080

4080 Cafeterito Tarde: 6827 – 8

6827 – 8 Cafeterito Noche: 5219 – 3

5219 – 3 Chontico Día: 9065 – 7

9065 – 7 Chontico Noche: 4921 – 0

4921 – 0 Paisita Día: 9671 – 9

9671 – 9 Paisita Noche: 0663 – Cabra.

0663 – Cabra. Antioqueñita 1: 7681 – 8

7681 – 8 Antioqueñita 2: 8878 – 2

8878 – 2 Dorado Mañana: 6667 – 7

6667 – 7 Dorado Tarde: 1903

1903 Pijao de Oro: 1590 – 8

1590 – 8 Samán: 7940

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