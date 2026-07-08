De Maradona a Pelé: los momentos históricos que solo se viven en el Azteca

Los partidos más épicos de la historia mundialista se han vivido en el Estadio Azteca, el coloso de la Ciudad de México que marcó generaciones

Maradona besando la Copa en 1986 | DOMINIQUE FAGET / AFP

El Estadio Azteca, uno de los recintos más icónicos del fútbol mundial, ha sido escenario de algunos de los partidos más memorables en la historia de los Mundiales. Con tres ediciones del torneo celebradas en este coloso del sur de la Ciudad de México, el coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de momentos históricos, como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona, así como finales épicas entre selecciones legendarias como Argentina, Alemania, Brasil e Italia.

Leyendas como Pelé, Maradona, Carlos Alberto, Lineker y Matthäus han dejado su huella en el césped sagrado del Estadio Azteca, consolidándolo como un símbolo del fútbol mundial. Su historia incluye remontadas emocionantes, goles inolvidables y encuentros que aún son recordados por millones de aficionados, reafirmando el lugar del estadio como un templo del deporte rey y un punto clave de la memoria futbolística global. LEE LA NOTA COMPLETA

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