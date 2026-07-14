De Oasis a The Beatles: la música acompaña a Inglaterra y a Bellingham en la Copa del Mundo

Los Three Lions combinan música y fútbol: himnos de Oasis y Beatles animan su camino hacia las semifinales del Mundial 2026

El rock inspira a los Three Lions en el Mundial. Reuters

Inglaterra ha encontrado en la música un impulso adicional para su camino en el Mundial 2026. Los aficionados de los Three Lions han adoptado la canción ‘Wonderwall’ de Oasis como himno durante sus partidos, celebrando triunfos desde la fase de octavos de final y generando una comunión entre la afición y los jugadores que recuerda a la tradición de himnos de clubes ingleses como Liverpool y West Ham. La melodía se ha escuchado en estadios de América del Norte, desde Dallas hasta Miami, acompañando a la selección en victorias clave frente a Croacia, RD Congo y Noruega.

Además, canciones como ‘Hey Jude’ de The Beatles se han utilizado para rendir homenaje a jugadores específicos, como Jude Bellingham, reforzando la conexión entre la cultura musical inglesa y el desempeño en el campo. Este ritual de música y fútbol refleja la identidad cultural del país y aporta un elemento psicológico positivo, que ha acompañado a Inglaterra hasta las semifinales del torneo, creando una atmósfera única en el Mundial 2026. LEE LA NOTA COMPLETA

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