Del pasado al futuro: Katia Itzel marca un antes y un después en los Mundiales

De Yamasaki a César Ramos, el arbitraje mexicano construyó un legado que ahora lidera Katia Itzel García

Katia Itzel cambia la historia del arbitraje. PHILIPPE HUGUEN / AFP | Imago 7

Katia Itzel García está por hacer historia. Se convertirá en la primera árbitra central mexicana en una Copa del Mundo y su nombre ya comienza a escribirse junto a quienes han llevado el silbato nacional a lo más alto del fútbol mundial.

Su llegada no es casualidad. Forma parte de una tradición de arbitraje mexicano que ha tenido presencia constante en las Copas del Mundo, con figuras que marcaron época en distintos torneos.

Los primeros árbitros mexicanos en los Mundiales

El primero en abrir la puerta fue Abel Aguilar. En México 1970 impartió orden en el Alemania vs Perú. Aunque días antes, Diego Di Leo, italiano naturalizado mexicano, ya había oficiado el Checoslovaquia vs Rumania.

En ese mismo Mundial apareció un nombre que quedó marcado para siempre: Arturo Yamasaki. Peruano de nacimiento y mexicano por elección, fue el encargado de dirigir el “Partido del Siglo”: Italia vs Alemania en el Estadio Azteca, una semifinal histórica con cinco goles en tiempo extra.

Momentos clave del arbitraje mexicano en Copas del Mundo

En España 1982, Mario Rubio se robó los reflectores al expulsar a Diego Armando Maradona en los cuartos de final ante Brasil, en una decisión que dio la vuelta al mundo.

Años más tarde, en Italia 1990, Edgardo Codesal, uruguayo naturalizado mexicano, estuvo en la máxima cita: la final entre Alemania y Argentina, que se decidió con un 1-0 a favor de los europeos.

Edgardo Codesal. MARTINA HELLMANN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

En Francia 1998, Arturo Brizio Carter también dejó su huella al expulsar a Zinedine Zidane, además de convertirse en el árbitro con más tarjetas rojas en la historia de los Mundiales, con siete.

Arturo Brizio Carter. BORIS HORVAT / AFP

Expulsiones, polémicas y legado en el siglo XXI

La autoridad mexicana continuó en Corea-Japón 2002, donde Felipe Ramos Rizo expulsó a Thierry Henry en fase de grupos y también protagonizó uno de los momentos más recordados al mostrar la roja a Ronaldinho en el Inglaterra vs Brasil.

Felipe Ramos Rizo. TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

El más constante fue Armando Archundia, quien dirigió ocho partidos entre Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, convirtiéndose en el árbitro mexicano con mayor presencia en Copas del Mundo.

También hubo episodios polémicos. Marco Antonio Rodríguez quedó marcado en Brasil 2014, no por expulsar a Claudio Marchisio, sino por no hacerlo con Luis Suárez tras la mordida a Giorgio Chiellini en el duelo entre Italia y Uruguay.

Marco Antonio Rodríguez. Imago 7

Katia Itzel García, la nueva cara del arbitraje mexicano

La historia continúa escribiéndose. César Ramos fue protagonista en Rusia 2018, amonestando a Cristiano Ronaldo, y en Qatar 2022 llegó hasta las semifinales entre Francia y Marruecos, confirmando el peso del arbitraje mexicano en la élite.

César Ramos en el Mundial. Imago 7

Ahora, Katia Itzel García está lista para dar el siguiente paso. Su presencia en el Mundial representa un momento histórico para el arbitraje mexicano y una nueva etapa en la evolución del fútbol nacional en el escenario internacional.

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