André-Pierre Gignac tiene de clientes a Chivas y apunta a enfrentarlos en el Volcán

El delantero francés tiene una historia amplia frente al Guadalajara, uno de los equipos a los que más daño le ha hecho desde su llegada al fútbol mexicano en 2015

Gignac fue la figura del Clásico Regio al marcar el gol de la victoria | Imago7

André-Pierre Gignac podría volver a la titularidad en la jornada 14 del Clausura 2026, cuando Tigres reciba a Chivas en el Estadio Universitario. El delantero francés tiene una historia amplia frente al Guadalajara, uno de los equipos a los que más daño le ha hecho desde su llegada al fútbol mexicano en 2015.

La posibilidad de su regreso al once inicial aparece en un momento cargado para el club regio. Tigres afronta un calendario apretado en abril, con siete partidos entre la Liga MX y la Concachampions 2026, por lo que Guido Pizarro podría mover piezas y apostar por una rotación en su alineación.

En ese escenario, Gignac aparece como una alternativa con peso para un duelo que puede marcar el rumbo del equipo en el torneo local. Aunque ha dejado de ser un titular fijo en el Clausura 2026, ya sea por lesión, suspensión o decisión técnica, el contexto ante Chivas abre una ventana para que vuelva a tener un papel importante.

La situación también está condicionada por lo que viene a media semana, cuando Tigres dispute en casa de Seattle Sounders la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026. Con ese compromiso en el horizonte, el cuerpo técnico podría dosificar cargas y repartir minutos entre jugadores de experiencia.

Si Gignac arranca desde el inicio, volverá a enfrentarse a un rival al que le ha dejado varios episodios destacados. En 20 partidos ante Chivas, el atacante francés marcó 14 goles y firmó cuatro dobletes, números que colocan al conjunto rojiblanco como su tercer cliente favorito, solo por detrás de Pumas y Monterrey.

El encuentro también tiene un valor importante para Tigres en la tabla general. Después de 13 jornadas, los felinos son octavos con 17 puntos, por lo que una derrota en el Volcán podría comprometer su lugar en la zona de Liguilla y aumentar la presión en el cierre de la fase regular.

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