El día que Cruz Azul se quitó la paternidad del América… ¡De siete años!

El Chaco Giménez le marcó un golazo a Memo Ochoa para hacer sonreír a la afición cementera en un Clásico Joven

El América volverá al Estadio Azteca tras su remodelación y lo hará en plan grande, pues recibirá la visita de Cruz Azul en duelo de la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con una nueva edición del Clásico Joven que en los últimos años ha ido adquiriendo mayor relevancia por la intensidad con la que se viven los partidos cada que se ven las caras.

En los últimos partidos de la rivalidad entre Las Águilas y La Máquina, el historial ha sido muy parejo, repartiéndose triunfos cada uno desde el Clausura 2024. Sin embargo, suelen haber rachas en las que un equipo no le puede ganar al otro.

La paternidad más larga que ha habido entre una y otra institución en la historia de los torneos cortos, fue la de los Azulcremas sobre los Cementeros durante siete años, pues los Celestes vieron frustrados varios intentos de victorias incluso cuando eran favoritos por tener un mejor momento.

Desde el Apertura 2003 al Apertura 2010 los de La Noria estuvieron sin poder vencer a los Azulcremas, sumando un total de 16 compromisos sin celebrar ante su acérrimo rival dentro de la competencia; es decir, siete años viendo como el América siempre se salía con la suya.

En ese lapso el Cruz Azul también sufrió una dura eliminación en las semifinales del Clausura 2005, cuando incluso tuvo una mejor actuación en el certamen que los de Coapa, al grado de estar mejor posicionado en la tabla general. La ida la perdió 3-1 en el Azteca y la vuelta en el Azul sucumbió con el mismo resultado, registrando un global de 6-2.

Chaco Giménez, recordado por terminar con la paternidad

En el Apertura 2010, el Cruz Azul recibió la visita del América en el Estadio Azul. Un compromiso que estuvo cerrado de principio a fin, hasta que en los primeros minutos de la parte complementaria el número 10 de los Celestes recibió la pelota en los linderos del área.

El Chaco sacó un potente disparo cruzado, imposible para Memo Ochoa, que poco pudo hacer para evitar la caída de su marco, pues el balón se incrustó en la base del poste más lejano. Por lo que se fue celebrando detrás de la portería rival, moviendo las brazos como si volara, algo que fue considerado como una burla y que hizo estallar a la afición celeste.

En lo que restó del compromiso no volvió a darse una nueva anotación, por lo que cuando se escuchó el silbatazo final, la afición lo celebró en grande en el inmueble al sur de la Ciudad de México, ya que aventó cerveza a la cancha y ondeó las banderas por todas las gradas.

Chaco Giménez terminó con la paternidad del América | ALFREDO ESTRELLA / AFP

Una celebración que tardó en llegar, ya que su último triunfo fue por marcador de 3-1 como visitante en el Coloso de Santa Úrsula, pero en la jornada 17 del Clausura 2003, con Paco Palencia como verdugo de Las Águilas en ese entonces.

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