América vs Tigres, amistoso en EE.UU: fecha, horario, alineaciones y dónde ver el Golden Clash

Águilas y Felinos aprovechan la pausa por la Fecha FIFA para medirse en Arkansas en un amistoso que podrá verse por TV y streaming

América y Tigres ya se enfrentaron en el Clausura 2026 | Imago7

La pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA no detiene la actividad de dos de los planteles con más atención en el torneo. América y Tigres se enfrentarán este sábado 28 de marzo en Estados Unidos en el llamado Golden Clash, un partido amistoso que servirá para mantener ritmo de competencia de cara al cierre del Clausura 2026.

América vs Tigres: ¿Cuándo se juega el partido amistoso desde Arkansas?

El partido entre América y Tigres se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Donald W. Reynolds Razorback Stadium de Fayetteville, Arkansas, en Estados Unidos. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro forma parte de la agenda que ambos clubes prepararon durante la pausa del campeonato mexicano. Además del cruce entre los equipos varoniles, el evento también contempla actividad de los cuadros femeniles, por lo que se espera una buena entrada de aficionados en territorio estadounidense.

¿Dónde ver en vivo el América vs Tigres, Golden Clash?: TV y streaming

La transmisión del amistoso estará disponible en televisión abierta por Canal 6 de Multimedios, además de RGTV. En plataformas digitales, el duelo también podrá seguirse gratis en el canal de YouTube de Miguel Layún, Layvtime.

América vs Tigres: posibles alineaciones para el partido amistoso

América afrontará este compromiso con varias ausencias por llamados a selección. No estarán Brian Rodríguez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres ni Erick Sánchez, por lo que André Jardine podría apoyarse en jugadores como Rodolfo Cota, Ramón Juárez, Jonathan dos Santos, Raphael Veiga, Vinicius Lima y Alex Zendejas.

Una posible alineación del América sería con Rodolfo Cota; Ramón Juárez, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Alex Zendejas, Vinicius Lima y Patricio Salas.

En el caso de Tigres, Guido Pizarro contaría con una base amplia de su plantel, aunque no tendría disponibles a Jesús Angulo, Rodrigo Aguirre ni Marcelo Flores. Futbolistas como Nahuel Guzmán, Diego Lainez, Juan Brunetta, André-Pierre Gignac y Ángel Correa apuntan a tener actividad en Arkansas.

Una posible alineación de Tigres sería con Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña, Cesar Araújo, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Diego Sánchez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

¿Quién gana el América vs Tigres, según la IA?

En el papel, el partido luce parejo. Ambos equipos llegan con 17 puntos en el Clausura 2026 y vienen de una derrota en su compromiso más reciente de Liga MX, América ante Pumas y Tigres frente a Juárez. Sin embargo, el cuadro azulcrema tendría más ajustes por las bajas de seleccionados, mientras que el conjunto regiomontano mantendría una base más cercana a su estructura habitual.

Por ese contexto, la proyección apunta a un duelo cerrado, con ligera ventaja para Tigres por la disponibilidad de más jugadores habituales, además, cabe recordar qu ambos equipos se enfrentaron en la jornada 8 del Clausura 2026 y los de Guido Pizarro se llevaron la victoria con un abultado marcador de 4-1.

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