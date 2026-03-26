¡Lamine Yamal y España en Puebla! La Roja confirma amistoso vs Perú en el Cuauhtémoc antes del Mundial 2026

La Roja enfrentará a Perú el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc como parte de su preparación final antes de la Copa del Mundo

Lamine Yamal y España jugarían en Puebla | @SEFutbol

La selección de España ya tiene definido su último compromiso de preparación rumbo al Mundial 2026, luego de confirmarse el partido amistoso ante Perú en territorio mexicano. El encuentro se disputará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en lo que será la prueba final del equipo europeo antes de su debut en la Copa del Mundo.

Este duelo marcará el cierre de la fase de preparación del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que llegará a Norteamérica con el objetivo de competir por el título. “México. ¡España disputará en Puebla su último partido de preparación para la Copa Mundial FIFA!”, escribió la selección española en su cuenta oficial de ‘X’.

Este será el cuarto enfrentamiento entre España y Perú en la historia, todos en partidos de carácter amistoso. El historial favorece a La Roja, que ha ganado los tres duelos anteriores, incluido el más reciente en 2008, previo a la Eurocopa que terminó conquistando el conjunto español.

España, actual campeona de Europa, llegará a este partido con la plantilla mundialista encabezada por Lamine Yamal y con la intención de ajustar los últimos detalles antes de instalarse en su cuartel general en Estados Unidos. Tras el duelo en Puebla, la selección europea continuará su concentración en territorio estadounidense para encarar la fase de grupos del Mundial.

España debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio cuando se enfrente a Cabo Verde, mientras que el segundo juego del conjunto europeo será el 21 del mismo mes frente a Arabia Saudita, ambos con sede en Atlanta. El tercero y definitivo llegará cinco días más tarde (26 de junio) contra Uruguay en Guadalajara.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para España vs Perú en Puebla?

Los boletos para el partido entre España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla aún no tienen una fecha oficial de venta confirmada, aunque se espera que la información sea anunciada en las próximas semanas por los organizadores. La demanda será alta debido a la presencia de una de las selecciones más importantes del mundo, por lo que se prevé que las entradas se distribuyan a través de plataformas oficiales y puntos autorizados, con distintas fases de venta que podrían incluir preventas para tarjetahabientes o abonados. Se recomienda a los aficionados estar atentos a los canales oficiales para conocer precios, zonas disponibles y fechas exactas de adquisición.

El partido en Puebla también tiene un componente simbólico, al tratarse de la segunda ocasión en que España juega en esta ciudad. La primera se remonta al Mundial de 1986, cuando el combinado europeo disputó un partido en ese mismo escenario, ahora listo para recibir nuevamente a una de las selecciones protagonistas del fútbol internacional.

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