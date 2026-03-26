Polonia se medirá a Suecia por el boleto al Mundial

Lewandowski lidera la remontada ante Albania y los suecos vencen en Valencia a Ucrania para citarse en la final de la Llave B del repechaje de la UEFA

Polonia vence a Albania y Suecia a Ucrania en el repechaje | AFP

Polonia se enfrentará a Suecia en la final de la Llave B del repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo, luego de las semifinales del jueves 26 de marzo disputadas en Varsovia y en Valencia. Dos potencias europeas tendrán 90 minutos para meterse a la fase de grupos del Mundial 2026.

Los suecos resolvieron temprano el partido en el campo del Levante ante Ucrania, mientras que Polonia estuvo a media hora de quedar eliminada, pero Lewandowski inició la remontada que les tiene a 90 minutos de la fase final de la Copa del Mundo.

Lewandowski y Polonia vencen a Albania en el repechaje | Sergei GAPON / AFP

Lewandowski lidera la remontada de Polonia ante Albania

Albania estuvo a menos de 30 minutos de avanzar a la final del repechaje y seguir soñando con su primera participación en la fase final de la Copa del Mundo. Al minuto 42, Arber Hoxha aprovechó un error defensivo para roberse el balón marcar el 1-0, luego de sacar al portero para silenciar a Varsovia.

Polonia estaba en problemas, pero apareció el máximo goleador de su historia, Robert Lewandowski. Al minuto 63, un córner fue mal medido por el portero visitante y apareció el enmascarado delantero del Barcelona para igualar los cartones.

Al 73′, llegó la voltereta con un genial remate de Zielinski desde fuera del área, metiendo el esférico pegado al poste para devolver la tranquilidad a Polonia.

Viktor Gyokeres marca tres goles para eliminar a Ucrania | JOSE JORDAN / AFP

Suecia golea a Ucrania en Valencia

Tras unas eliminatorias de terror, entre las peores de su historia, Suecia aprovechó la vida extra que les dio la Nations League para vencer 3-1 a Ucrania y estar a 90 minutos de la Copa del Mundo.

El delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres, fue figura con los tres goles en el Ciutat de Valencia, encaminando la victoria desde temprano. El minuto 6, llegó el primero tras el pase de Nygren. El doblete llegó de nueva cuenta al minuto 6, pero de la segunda parte. Entró en carrera al área, se perfiló y la metió de parte interna a segundo poste. El hat trick llegó desde el punto de penalti al 73′. Ponomarenko, sobre la hora, hizo el de la honra para Ucrania, que tuvo que jugar en el campo del Levante por la invasión rusa.

Suecia se medirá a Polonia en la final de la Llave B del repechaje de la UEFA el próximo martes 31 de marzo. El ganador será el cuarto equipo del Grupo F del Mundial, en el que ya esperan Países Bajos, Japón y Túnez.

Te puede interesar: