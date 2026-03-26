El asado de la discordia: invitación de Alfredo Arias a las barras de Junior tendría incómodos a jugadores

El director técnico habría acercado a los aficionados a una actividad del equipo profesional realizada este jueves.

Alfredo Arias, en un partido de Junior. – Vizzor Image.

Aunque el rendimiento de Junior en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I ha sido aceptable y está dentro del grupo de parciales clasificados a los cuartos de final, ha habido cierta tensión en el ambiente por algunos resultados recientes. El más doloroso fue aquella caída como local por 0-4 frente a Atlético Nacional.

La baja asistencia al Estadio Romelio Martínez se ha vuelto repetitiva y este jueves se habría presentado una actividad con la que el club pretendería acercar a los aficionados. No obstante, el tema no habría caído muy bien dentro de la plantilla profesional, que no estaría de acuerdo con tener la presencia de hinchas.

Así lo informó el periodista Paolo Arenas, quien indicó que la invitación llegó por parte del mismo director técnico, Alfredo Arias, para compartir un asado con el equipo profesional. No obstante, la situación tendría incómodos a varios futbolistas, quienes no comparten la decisión tomada por el estratega de acercar a los aficionados a esta actividad.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento por parte de algún integrante del equipo ni por parte del club sobre esta reunión. Este es un momento clave para Junior, pues está por empezar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cupo que consiguió por ser el vigente campeón de la liga colombiana.

Antes de iniciar la competencia continental, el Tiburón deberá pensar en dos encuentros que lo acerquen a la clasificación en la Liga: visitará a Internacional de Bogotá y recibirá a Deportivo Cali. Después de eso, jugará como local contra Palmeiras en la primera jornada del certamen internacional el 8 de abril.

Vale la pena recordar que Junior se ha trasladado al Romelio Martínez para sus partidos de liga, debido a que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez está siendo remodelado para recibir la final de la Copa Sudamericana este año. No obstante, los juegos de la Copa Libertadores los jugará en el Estadio Jaime Morón de Cartagena.

Próximos partidos de Junior

Internacional de Bogotá vs Junior | domingo, 29 de marzo.

Junior vs Deportivo Cali | viernes, 3 de abril.

Junior vs Palmeiras | miércoles, 8 de abril.

Águilas Doradas vs Junior | sábado, 11 de abril.

Cerro Porteño vs Junior | martes, 13 de abril.

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