Bolivia y su historia en los Mundiales: ¿Cuántas veces ha clasificado y cómo le fue?

Bolivia busca volver al Mundial tras 32 años. Terminó séptima en Conmebol y ahora necesita ganar dos partidos en el repechaje para clasificar a 2026

La Verde quiere volver a la Copa del Mundo | Reuters

Bolivia vuelve a mirar de frente a una Copa del Mundo. La Verde cerró en el séptimo lugar de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y diez derrotas, una cosecha que le alcanzó para meterse al repechaje y mantener viva la ilusión de regresar a la máxima cita.

El desafío ahora ya no admite margen de error. Bolivia enfrentará a Surinam este jueves 26 de marzo de 2026 en Monterrey, dentro de la Ruta 2 del Torneo clasificatorio, y que si supera esa semifinal jugará la final el 31 de marzo ante Irak por uno de los dos últimos boletos al Mundial.

La selección boliviana llega a este momento con la presión de la historia y con una oportunidad que no aparece todos los días. Su última participación mundialista fue en Estados Unidos 1994, por lo que el país sudamericano acumula más de tres décadas sin presentarse en una fase final de la Copa del Mundo.

Por eso, en Bolivia no solo se preparan para un partido: se preparan para una noche que puede cambiar una generación. El séptimo puesto ya le permitió extender la pelea, pero el objetivo real sigue siendo romper una ausencia larga y devolver a La Verde al escaparate más grande del fútbol internacional.

¿Qué necesita Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

La cuenta es directa: Bolivia necesita ganar dos partidos. El formato del torneo clasificatorio establece duelos únicos de eliminación directa, así que primero debe vencer a Surinam en semifinales y después derrotar a Irak en la final de su ruta para quedarse con un lugar en la Copa del Mundo 2026.

No hay otra combinación posible ni margen para especular. A diferencia de la eliminatoria sudamericana, en la que el séptimo puesto le dio una segunda vida, en el repechaje cada cruce define todo en 90 minutos, o en su caso alargue y tanda de penaltis, y solo el ganador de la ruta avanzará al Mundial. Dicho de otra forma, Bolivia está a dos triunfos de volver a una Copa del Mundo y a una derrota de quedarse fuera.

¿Cuántas veces clasificó Bolivia a una Copa del Mundo y cómo le fue?

Bolivia ha clasificado tres veces a la Copa del Mundo: 1930, 1950 y 1994. Su mejor actuación histórica es la fase de grupos, porque en sus tres apariciones quedó eliminada en la primera ronda.

Su primera aventura fue en Uruguay 1930, donde perdió 4-0 ante Yugoslavia y 4-0 frente a Brasil. En Brasil 1950 la historia fue todavía más dura, ya que cayó 8-0 contra Uruguay en su única presentación de ese torneo. Esas dos primeras participaciones dejaron a Bolivia sin puntos y sin goles anotados en el escenario mundialista.

La actuación más recordada llegó en Estados Unidos 1994, aunque tampoco alcanzó para superar la fase de grupos. Bolivia perdió 1-0 con Alemania, empató 0-0 con Corea Republicana y cerró con derrota 3-1 ante España. Aun así, ese torneo dejó un dato histórico: Erwin Sánchez marcó ante España el primer y hasta ahora único gol boliviano en los Mundiales.

¿Cómo le fue a La Verde en las Eliminatorias de Conmebol? Todos los resultados

El camino de Bolivia en las Eliminatorias 2026 tuvo un inicio cuesta arriba. En sus seis primeros partidos registró Brasil 5-1 Bolivia, Bolivia 0-3 Argentina, Bolivia 1-2 Ecuador, Paraguay 1-0 Bolivia, Bolivia 2-0 Perú y Uruguay 3-0 Bolivia. Fue un arranque irregular, con apenas una victoria, pero suficiente para mantenerse en carrera antes de su reacción.

Su mejor tramo llegó en la parte media del torneo. La Verde enlazó resultados que la devolvieron a la pelea: Bolivia 4-0 Venezuela, Chile 1-2 Bolivia y Bolivia 1-0 Colombia. Después recibió dos golpes fuertes con Argentina 6-0 Bolivia y Ecuador 4-0 Bolivia, aunque logró rescatar un Bolivia 2-2 Paraguay que mantuvo abierta la disputa por el séptimo lugar.

En la recta final, Bolivia sostuvo el pulso hasta asegurar el repechaje. Sus últimos seis marcadores fueron Perú 3-1 Bolivia, Bolivia 0-0 Uruguay, Venezuela 2-0 Bolivia, Bolivia 2-0 Chile, Colombia 3-0 Bolivia y Bolivia 1-0 Brasil. Ese cierre le permitió terminar con 20 puntos y quedarse con el sitio que manda al Torneo clasificatorio, donde ahora intentará convertir una buena eliminatoria en una clasificación histórica.

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