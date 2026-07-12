Egipto sigue cuestionando el comportamiento de Messi: “Vino con la intención de provocar”

Hossam e Ibrahim Hassan critican la actuación del capitán de Argentina y destacan disputas con el árbitro durante el partido

Egipto fue eliminado por Argentina en octavos | Reuters

El enfrentamiento de octavos de final entre Argentina y Egipto sigue generando polémica. Tras la remontada de la Albiceleste, los entrenadores egipcios Hossam e Ibrahim Hassan comentaron a medios locales que consideraron provocaciones por parte del capitán argentino Lionel Messi. Según Ibrahim, Messi se acercó al banquillo egipcio con la intención de provocar, situación que coincidió con decisiones arbitrales que complicaron el partido para los africanos y generaron amonestaciones y una expulsión.

Hossam Hassan, entrenador principal, señaló que, de poder retroceder, no cambiaría la estrategia defensiva implementada tras el 0-2 inicial, pero atribuyó parte del desconcierto a las decisiones del árbitro. El técnico explicó que reforzó la defensa y ajustó la táctica con tres defensores para intentar contener a Argentina, destacando que, pese a las circunstancias, se mostró conforme con el trabajo realizado por su equipo durante el partido.

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