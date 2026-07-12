El enemigo íntimo del Inglaterra vs Argentina: los argentinos que militan en la Premier League

De los 26 convocados por Lionel Scaloni con la Albiceleste, seis de ellos conocen a la perfección el fútbol inglés

Jugadores de Argentina conocen de cerca el fútbol de Inglaterra | Claro Sports

Se definieron las semifinales de la Copa del Mundo 2026, donde se dará un duelo histórico como es el Inglaterra contra Argentina en el Estadio Atlanta. El encuentro será parejo, pero el cuadro de Lionel Scaloni tiene la mínima ventaja de contar con algunos elementos que conocen a la perfección al fútbol inglés y a varios jugadores que militan en el conjunto de los Tres Leones.

De los 26 convocados por el estratega argentino, seis de ellos militan en la Premier League. Desde el guardameta Emiliano Martínez hasta el mediocampista Alexis Mac Allister, quien marcó el primer tanto del equipo en los cuartos de final ante Austria. Por si esto fuera poco, cinco futbolistas más han pasado por la considerada mejor liga del mundo.

En la portería de Argentina está Emiliano Martínez, quien es el más experimentado dentro del fútbol inglés desde su arribo en 2012. Desde entonces ha pasado por diferentes equipos como Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Reading y Aston Villa, donde milita desde el 2020.

Por otra parte, piezas fundamentales en la defensa de la Albiceleste como Cuti Romero y Lisandro Martínez también tienen experiencia en clubes de gran importancia en Inglaterra como son Tottenham y Manchester United respectivamente.

En el mediocampo también se encuentran Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes son piezas fundamentales en sus equipos dentro de la Premier League. Fernández es imprescindible en los Blues, al grado de ser el capitán del cuadro londinense y tener un valor de 90 millones de euros; mientras que Alexis también se ha ganado un lugar en el mediocampo de los Reds por su versatilidad.

Dibu Martínez | Portero | Aston Villa

Cristian Romero | Defensa | Tottenham

Lisandro Martínez | Defensa | Manchester United

Marco Senesi | Defensa | Bournemouth/Tottenham

Enzo Fernández | Mediocampista | Chelsea

Alexis Mac Allister | Mediocampista | Liverpool

De los cinco elementos de Argentina que tienen pasado en la Premier League de Inglaterra destaca la presencia de Nicolás Otamendi y Giovanni Lo Celso, como los dos hombres con mayor experiencia en el cuadro sudamericano. El primero de ellos estuvo varios años en el Manchester City, al igual que Lo Celso con el Tottenham.

Entre los más jóvenes destacan Valentín Barco y Julián Álvarez, quienes vistieron la camiseta del Brighton y de los Citizens respectivamente. Sin embargo, su paso por dichos clubes fue corto luego de cambiar de aires con rumbo a Francia y España respectivamente.

Nicolás Otamendi | Defensa | Manchester City

Gonzalo Montiel | Defensa | Nottingham Forest

Valentín Barco | Mediocampista | Brighton

Giovanni Lo Celso | Mediocampista | Tottenham

Julián Álvarez | Delantero | Manchester City

Incluso Lionel Scaloni sabe lo que es el fútbol de Inglaterra a detalle, ya que jugó en el West Ham en la temporada 2005-06. Sin embargo fue corto el tiempo en el que estuvo con los Hammers; luego de disputar 17 compromisos, 13 de Premier League y cuatro encuentros más de la FA Cup.

La semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina e Inglaterra se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, donde se conocerá al último finalista de la competencia.

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