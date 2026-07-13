Deschamps pone la mira en Lamine Yamal: “Hay que contrarrestar las cualidades del rival”

El defensa Zaïre-Emery revela que a Kylian Mbappé no le gusta perder ante la selección española, como ha ocurrido en sus últimos enfrentamientos

Didier Deschamps no quiere cometer errores ante España | Reuters

Francia tiene identificado uno de los principales riesgos que deberá controlar en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 ante España. Didier Deschamps advirtió que su selección tendrá que encontrar la manera de contrarrestar las cualidades del rival, mientras Warren Zaïre-Emery señaló directamente el desequilibrio, la velocidad y el regate de Lamine Yamal.

Aunque el entrenador francés no centró su análisis en un solo futbolista, dejó claro que su equipo deberá limitar las mayores fortalezas de La Roja. “Conocemos las fortalezas de nuestro rival, pero nosotros también tenemos nuestros puntos fuertes. Luis habrá estudiado lo nuestro”, explicó antes del partido en el Estadio Dallas.

La presencia de Lamine Yamal aparece como uno de los retos principales para la defensa francesa. El atacante de 19 años puede generar ventajas en los duelos individuales, conducir hacia el centro y abrir espacios para sus compañeros, por lo que Francia deberá decidir cuándo presionarlo y cuándo proteger las zonas cercanas al área.

“Hay que contrarrestar las cualidades del rival. Ir uno contra uno frente a mis jugadores tampoco es fácil”, sostuvo el estratega. El seleccionador confía en la capacidad física y técnica de sus futbolistas para responder ante los atacantes españoles, pero reconoció que deberán mantener la concentración durante todo el encuentro.

El entrenador también colocó a España como favorita por su desempeño durante el torneo. “Confirmo que es favorita. Con lo que han hecho… Salvo el primer partido contra Cabo Verde, España ha confirmado ser la favorita”, declaró. Deschamps destacó el equilibrio del conjunto español, que puede presionar, conservar la pelota y recuperar posiciones después de perderla. “Atacan y defienden muy bien. Sólo han encajado un gol en seis partidos”, apuntó sobre el equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El técnico francés anticipó un encuentro con oportunidades ofensivas, aunque señaló que ambos entrenadores también buscarán proteger su portería. “Puede ser un partido espectacular, pero Luis y yo también queremos defender bien. Con la calidad ofensiva que hay, el partido será espectacular”, comentó.

Deschamps asegura que la experiencia por los duelos previos puede marcar la diferencia

Deschamps considera que la experiencia acumulada contra España puede ayudar a Francia a interpretar mejor los movimientos de Lamine Yamal y del resto del ataque español. El seleccionador explicó que modificó algunos aspectos de la preparación para responder a las características del rival.

“La experiencia es un factor que ayuda y es de gran importancia. He cambiado la preparación para adecuarme a los distintos contextos. Lo importante es la adaptación. Es la tercera semifinal en la que competimos contra España”, afirmó.

El entrenador también advirtió que Francia deberá reducir las pérdidas y las decisiones apresuradas. Una equivocación cerca del área podría dejar espacios para la velocidad de Yamal o facilitar la llegada de los mediocampistas españoles desde segunda línea. “Espero evitar cometer errores tontos, pero siempre hay mucha incertidumbre al hablar del fútbol. Tenemos que prepararnos y anticiparnos”, añadió Deschamps antes del encuentro que definirá a uno de los finalistas del Mundial.

El seleccionador restó importancia a las críticas y sostuvo que el partido se resolverá en el campo. “No hace más de dos años que se me critica, hace más de doce. Aquí no hay lecciones que aprender, hay una verdad sobre el césped”, manifestó.

Francia también tendrá que controlar la presión española y evitar quedar encerrada en su propio campo. Deschamps reconoció que recuperar el balón contra La Roja representa una dificultad por la movilidad y precisión de sus futbolistas. “Sabemos cómo juega España, les gusta presionar. Si sólo han concedido un gol es porque es muy difícil recuperar la pelota cuando ellos la tienen”, explicó el estratega.

Zaïre-Emery revela que a Mbappé no le gusta perder contra España

Zaïre-Emery asegura que España preocupa en cuanto al tema colectivo | Reuters

Warren Zaïre-Emery fue quien habló de manera directa sobre la amenaza que representa Lamine Yamal. El mediocampista francés destacó la capacidad del joven español para superar rivales, acelerar el juego y provocar desequilibrios desde la banda.

“Lamine Yamal atesora una enorme calidad en el regate, es muy rápido… pero nosotros también somos buenos”, declaró. El futbolista aclaró que Francia no puede concentrar toda su atención en un solo atacante, debido a la calidad colectiva de España. “Antes de hablar de él, hay que hablar de todo el equipo español, que tiene jugadores de clase mundial en todas las posiciones; igual que nosotros”, añadió y defendió los recursos del conjunto francés para responder al talento de La Roja.

El mediocampista también señaló que Kylian Mbappé llegará con una motivación especial. “No le gusta perder contra España, no quiere perder contra la selección española y va a hacer todo lo posible por ganar”, reveló.

Zaïre-Emery aseguró que Francia cuenta con un plan colectivo para limitar a Yamal, competir por la posesión y aprovechar los espacios que deje España. El jugador rechazó que las declaraciones previas o los mensajes en redes sociales puedan influir en el resultado.

“El partido se juega mañana y no en las redes sociales ni en los medios de comunicación”, sentenció. Francia buscará que su respuesta ante Lamine Yamal y el resto del ataque español le permita regresar a una final de la Copa del Mundo.

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