El futbol marcó un límite: las enseñanzas del fracaso del plan financiero de Infantino

Gianni Infantino retira polémico plan financiero tras rechazo de UEFA, CONCACAF y federaciones de la FIFA

Gianni Infantino y el fracaso de su proyecto comercial | Reuters

La propuesta impulsada por Gianni Infantino para transformar el modelo comercial de la FIFA quedó sin efecto luego de enfrentar un amplio rechazo por parte de las principales confederaciones del futbol mundial. El proyecto, conocido como FIFA Forward Enterprise, buscaba incorporar inversión privada en la gestión de los derechos comerciales de las principales competencias del organismo, una iniciativa que provocó críticas de federaciones, dirigentes y aficionados. NOTA COMPLETA AQUÍ.

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