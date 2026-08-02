El futbol marcó un límite: las enseñanzas del fracaso del plan financiero de Infantino
Gianni Infantino retira polémico plan financiero tras rechazo de UEFA, CONCACAF y federaciones de la FIFA
La propuesta impulsada por Gianni Infantino para transformar el modelo comercial de la FIFA quedó sin efecto luego de enfrentar un amplio rechazo por parte de las principales confederaciones del futbol mundial. El proyecto, conocido como FIFA Forward Enterprise, buscaba incorporar inversión privada en la gestión de los derechos comerciales de las principales competencias del organismo, una iniciativa que provocó críticas de federaciones, dirigentes y aficionados. NOTA COMPLETA AQUÍ.