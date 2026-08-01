Javier Tebas pide la salida de Infantino: “No debe continuar al frente de la FIFA”

El presidente de LaLiga afirmó que la cancelación de FIFA Forward Enterprise no resuelve los cuestionamientos sobre la gestión del organismo

El presidente criticó la gobernanza del organismo rector del fútbol | Reuters

Javier Tebas, presidente de LaLiga, solicitó que Gianni Infantino deje la presidencia de la FIFA, después de que el organismo internacional retiró el proyecto FIFA Forward Enterprise. El dirigente español consideró que la cancelación de la propuesta no resuelve los cuestionamientos relacionados con la forma en la que se toman las decisiones dentro del fútbol mundial.

El pronunciamiento fue publicado este sábado 1 de agosto en la cuenta de Tebas en X y comenzó con una frase que fijó su postura: “Infantino no debe continuar”. El presidente de LaLiga reconoció como positiva la decisión de detener el proyecto, pero sostuvo que el debate no debe limitarse a la estructura comercial que había propuesto la FIFA.

FIFA Forward Enterprise contemplaba concentrar los derechos comerciales y las operaciones de sus torneos en una filial controlada por la FIFA. El proyecto tenía una valoración inicial de 20 mil millones de dólares y planteaba colocar hasta el 20 por ciento de su capital entre inversionistas, con el objetivo de recaudar hasta 4 mil 200 millones. La FIFA defendió que conservaría el control de la empresa y que los recursos se destinarían al desarrollo del fútbol en sus 211 federaciones miembro.

INFANTINO NO DEBE CONTINUAR.

Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza.



Las confederaciones,asociaciones, Ligas ,jugadores… no deberían… pic.twitter.com/pjeHYTTPnd — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 1, 2026

Tebas señala un problema de gobernanza en la FIFA

La propuesta quedó cancelada el viernes 31 de julio, cuando Infantino reconoció que había provocado divisiones entre federaciones, confederaciones y otros sectores del fútbol. En el comunicado oficial, el presidente de la FIFA indicó que el plan no seguiría adelante porque el conflicto generado ya no correspondía con el objetivo de unir y fortalecer a las asociaciones.

Para Tebas, la retirada no debe cerrar el análisis sobre la administración del organismo. “Sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza”, escribió. También pidió que confederaciones, asociaciones nacionales, ligas y jugadores mantengan su exigencia de explicaciones sobre el origen y la presentación de FIFA Forward Enterprise.

“Las confederaciones, asociaciones, ligas, jugadores… no deberían conformarse con esta retirada y dar el asunto por cerrado. La cuestión es mucho más profunda”, añadió el dirigente. Su postura coincide con la de la UEFA, que celebró la cancelación del proyecto, pero solicitó revisar cómo se diseñó la propuesta y quiénes participaron en su elaboración.

Tebas sostuvo que el conflicto no comenzó con FIFA Forward Enterprise. “El problema nunca fue una única propuesta. El problema es un modelo de gobernanza que concentra el poder, reduce los contrapesos y margina a quienes se ven directamente afectados por sus decisiones”, expresó en el comunicado difundido en redes sociales.

El presidente de LaLiga también mencionó las decisiones sobre el calendario internacional, la creación de competiciones y los cambios de formato promovidos por la FIFA. Afirmó que estas medidas se han adoptado “sin un verdadero proceso de diálogo y acuerdo con las partes implicadas”, una crítica que ligas y sindicatos de futbolistas han presentado durante los últimos años por el aumento de partidos en el calendario.

Javier Tebas enumera los casos contra la gestión de Infantino

Dentro de su posicionamiento, Tebas recordó la retirada de una tarjeta roja después de una supuesta intervención política durante el Mundial 2026, la eliminación de acusaciones en procesos relacionados con casos de corrupción y los cuestionamientos por los precios de las entradas. Todos esos episodios fueron utilizados por el dirigente como ejemplos de un sistema que, desde su perspectiva, necesita mayores controles.

El español también hizo referencia a las acciones emprendidas desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El congresista demócrata Jamie Raskin solicitó documentos y la comparecencia de Infantino ante el Comité Judicial para explicar la relación de la FIFA con el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, el legislador no dispone actualmente de la mayoría necesaria para obligarlo a declarar y anunció que buscaría una investigación más amplia si su partido recupera el control de la Cámara.

Tebas describió este proceso como una investigación abierta por “gravísimas conductas” y consideró que los señalamientos no pueden separarse del debate sobre la continuidad de Infantino. El comunicado no se limitó a pedir explicaciones sobre FIFA Forward Enterprise, sino que planteó directamente un cambio en la presidencia del organismo.

“Por todo ello, creo que Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA”, afirmó. Tebas pidió un liderazgo que modernice la gobernanza, recupere la credibilidad institucional y acuerde sus decisiones con federaciones, confederaciones, ligas, clubes y futbolistas antes de modificar las estructuras deportivas o comerciales.

El dirigente añadió que las futuras medidas deben evaluar su impacto deportivo, económico y social, en lugar de aplicarse de manera unilateral. “Retirar una propuesta no borra todo lo ocurrido. Es solo la punta del iceberg”, concluyó Tebas, quien colocó la continuidad de Infantino como el siguiente punto del conflicto político dentro del fútbol internacional.

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