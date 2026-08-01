Concacaf aplaude la caída del FIFA Forward Enterprise: “El fútbol debe permanecer en manos del todos, no de una sola persona”

La Confederación celebró el retiro del proyecto de la FIFA, cuestionó el liderazgo de Gianni Infantino y exigió rendición de cuentas

El proyecto impulsado por Infantino fue cancelado | Reuters

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) rompió el silencio tras la retirada oficial del proyecto FIFA Forward Enterprise. En un comunicado respaldado por sus 41 asociaciones miembro, el organismo celebró el fin de la iniciativa de Gianni Infantino, pero dejó claro que considera insuficiente su cancelación y reclamó una revisión profunda de la gobernanza de la FIFA.

Después de que la FIFA desistiera de su plan para crear una nueva estructura comercial con participación de inversión privada, Concacaf sostuvo que la controversia dejó al descubierto problemas estructurales en la forma en que se toman las decisiones dentro del máximo organismo del fútbol mundial. Para la Confederación, el episodio obliga a abrir un debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el liderazgo dentro de la institución.

Concacaf celebra la retirada del proyecto y reconoce la unidad del fútbol

El organismo regional aseguró que tanto la Confederación como sus 41 asociaciones miembro reciben con satisfacción la decisión de retirar el FIFA Forward Enterprise, una propuesta que durante la última semana provocó una fuerte oposición de federaciones, confederaciones y distintos actores del fútbol internacional.

Concacaf destacó que la respuesta conjunta del fútbol permitió frenar una iniciativa que, a su juicio, comprometía principios fundamentales de gobernanza. Además, reconoció el papel desempeñado por sus asociaciones miembro y por otros sectores del deporte durante el proceso.

“Nuestras 41 asociaciones miembro se mantuvieron unidas en defensa de los intereses a largo plazo del fútbol y de los principios de la buena gobernanza. Esa unidad prevaleció”.

Acusan falta de transparencia y cuestiona el liderazgo de la FIFA

Sin embargo, más allá de la cancelación del proyecto, Concacaf afirmó que el caso evidenció deficiencias en los mecanismos de gobierno de la FIFA. El organismo sostuvo que una propuesta relacionada con el principal activo comercial del fútbol mundial no debió avanzar sin consultas ni procedimientos institucionales.

“El futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, avanzó fuera de todos los marcos establecidos de gobernanza, sin transparencia, consulta ni debido proceso. Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es un síntoma de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar”.

Exigen responsabilidades dentro de la presidencia de Gianni Infantino

En el comunicado, Concacaf afirmó que el episodio forma parte de un patrón de decisiones cuestionables y señaló que resulta indispensable revisar la actuación de la actual presidencia del organismo rector del fútbol mundial.

“La FIFA no es una empresa privada. Es una institución administrada en beneficio del fútbol y de sus miembros. Cuando ese deber no se cumple, la rendición de cuentas no puede ser opcional“.

Concacaf impulsará cambios desde el Consejo de la FIFA

Como siguiente paso, la Confederación informó que sus representantes en el Consejo de la FIFA promoverán que las cuestiones relacionadas con gobernanza, liderazgo y responsabilidades sean analizadas mediante los mecanismos previstos en los Estatutos del organismo.

Además, buscarán que parte de las importantes reservas financieras de la FIFA puedan destinarse directamente al desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, sin recurrir a estructuras comerciales como la que proponía el proyecto retirado.

“Todos somos simplemente custodios, al servicio de un juego que nos pertenece a todos. El juego permanecerá donde debe estar: en manos del fútbol, no de una sola persona“.

Te puede interesar