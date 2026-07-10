El lugar de México entre las grandes selecciones tras 18 Copas del Mundo

México actualizó su lugar en el ranking histórico de puntos en Copas del Mundo tras su participación en 2026, donde alcanzó los octavos de final y mantuvo su posición como la selección de Concacaf con mayor presencia en el torneo

México escala en el ranking histórico de Mundiales. Imago 7

La participación de México en el Mundial 2026 modificó su posición dentro del ranking histórico de selecciones con más puntos acumulados en la Copa del Mundo. Aunque el Tricolor quedó eliminado en los octavos de final tras perder 3-2 ante Inglaterra, su actuación en la fase de grupos y la victoria ante Ecuador le permitieron sumar unidades importantes en la clasificación histórica del torneo.

Con su presencia en una nueva edición mundialista, México se mantiene como una de las selecciones con mayor número de participaciones en la historia de la Copa del Mundo. El equipo nacional continúa como el combinado de Concacaf mejor ubicado en este ranking y conserva registros destacados como sus avances consecutivos a octavos de final desde 1994, además de sus actuaciones como local en 1970, 1986 y 2026. LEE LA NOTA COMPLETA

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