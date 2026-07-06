¡A dar vuelta a la página! ¿Qué sigue para la selección mexicana luego de ser eliminada del Mundial 2026?

Los futbolistas rompen filas para planear, desde ya, la Copa del Mundo 2030

La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando huellas. Horas después de la derrota 3-2 frente a Inglaterra, el ambiente en el Centro de Alto Rendimiento era de tristeza y reflexión, mientras los jugadores comenzaron a abandonar la concentración y Javier Aguirre puso punto final a un proceso que, pese a no romper la barrera de los cuartos de final, devolvió la ilusión a la afición.

De acuerdo con el reporte de nuestro compañero Joel Morales para Peloteando, el golpe anímico fue evidente entre los integrantes del Tricolor. Durante la madrugada algunos futbolistas abandonaron las instalaciones del CAR y este lunes el resto del plantel rompió filas, cerrando oficialmente la concentración mundialista tras una eliminación que dejó una sensación distinta a las anteriores.

El estratega mexicano reunió al grupo después del encuentro frente a Inglaterra para despedirse de sus jugadores. Según la información recabada, el mensaje de Aguirre en el vestidor fue emotivo y estuvo marcado por el agradecimiento hacia un plantel que recuperó la identidad competitiva de la selección mexicana durante el torneo. Aunque el objetivo de avanzar a los cuartos de final no se cumplió, dentro del entorno del equipo existe el reconocimiento al trabajo realizado por Javier Aguirre. El técnico consiguió que México volviera a competir de tú a tú frente a las principales selecciones del mundo y reconstruyó el vínculo entre el equipo y la afición, una conexión que se hizo evidente a lo largo de la Copa del Mundo.

Márquez seguirá el proceso del Vasco Aguirre. | Imago7.

¿Qué viene para la selección mexicana después del Mundial 2026?

Ahora comienza una nueva etapa para el Tricolor. Tras romper filas, la Federación Mexicana de Fútbol iniciará la planeación del siguiente ciclo mundialista, que incluye el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, futuras ediciones de la Copa Oro y la Copa América, con el objetivo de llegar fortalecidos al Mundial de 2030. Todo esto bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien será el encargado de darle continuidad a todo lo realizado por el Vasco Aguirre.

Más allá del resultado deportivo, la despedida del equipo dejó una imagen poco habitual. A diferencia de otras eliminaciones mundialistas, los aficionados permanecieron en las tribunas del Estadio Azteca para despedir al equipo con aplausos. Incluso seguidores ingleses reconocieron el esfuerzo de la selección mexicana, reflejando el respeto que generó el conjunto dirigido por Aguirre durante la competencia.

Santiago Gimenez, enciende las alarmas; ¿Gil Mora y Erik Lira, a Europa?

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico es el estado físico de Santiago GimEnez. El delantero permanece en el Centro de Alto Rendimiento utilizando una bota ortopédica mientras espera los resultados definitivos de los estudios médicos. La primera valoración apunta a un esguince de segundo grado, aunque existe inquietud porque la lesión se produjo en el mismo tobillo que fue intervenido quirúrgicamente antes del Mundial.

En otro orden de ideas, Joel Morales destacó el gesto de Jude Bellingham al acercarse para consolar a Gilberto Mora y pedirle su camiseta tras el partido, además de las palabras de reconocimiento hacia Eric Lira, quien tuvo una destacada actuación frente a una de las plantillas más poderosas del torneo. El nivel mostrado por ambos mediocampistas mexicanos confirma que están listos para dar el salto al fútbol europeo.

La eliminación dejó dolor, pero también una sensación diferente alrededor del seleccionado nacional. Después de años de distanciamiento, la afición volvió a identificarse con un equipo que nunca dejó de competir y que recuperó el orgullo de representar a México. Los resultados volverán a marcar el rumbo en el futuro, pero el Mundial 2026 deja como principal herencia una reconciliación entre el Tricolor y su gente, además del inicio de un nuevo camino que ya apunta hacia la Copa del Mundo de 2030.

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