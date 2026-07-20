El Mundial vuelve a ser de Europa: Argentina pierde la final y América espera otro título

La Albiceleste no pudo defender su corona y América volvió a quedarse sin levantar la Copa del Mundo

España gana y deja a América sin Mundial. Reuters

Argentina cerró el Mundial 2026 como la última gran esperanza del continente americano, pero la derrota ante España en la final dejó a Sudamérica sin el título. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, no pudo repetir la hazaña de Qatar 2022 y terminó como subcampeona tras caer por 1-0 frente a la selección española.

El resultado significó que Europa mantuviera el dominio en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, mientras que Argentina volvió a confirmar su presencia entre las selecciones protagonistas del torneo. La derrota también abrió el debate sobre el momento actual del futbol americano frente al crecimiento de las selecciones europeas en las competencias internacionales.LEE LA NOTA COMPLETA

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