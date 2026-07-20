Lamine Yamal y Cubarsí entran al top 10 de jóvenes futbolistas campeones del mundo

Pelé sigue siendo el jugador más joven en levantar el cetro de campeón con 17 años y 249 días, cuando se coronó en Suecia 1958

España sigue demostrando tener jóvenes promesas en el fútbol | Reuters

España conquistó su segunda Copa del Mundo tras vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en una final que también quedó marcada por el registro histórico de dos de sus futbolistas más jóvenes. Lamine Yamal y Pau Cubarsí se incorporaron a la lista de jugadores con menor edad en levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.

Los dos futbolistas españoles forman parte ahora del grupo selecto de campeones del mundo que consiguieron el título antes de cumplir los 20 años. La generación dirigida por Luis de la Fuente sumó una nueva página para el fútbol español y colocó a dos de sus integrantes dentro de un ranking histórico que reúne a figuras como Pelé, Ronaldo Nazario y Kylian Mbappé.

Lamine Yamal, una de las principales referencias ofensivas de España durante el torneo, alcanzó la Copa del Mundo con 19 años y 6 días, misma edad que Coutinho cuando Brasil conquistó el Mundial de México 1962. Con esta marca, ambos aparecen empatados en la cuarta posición de los campeones más jóvenes de la historia del torneo.

Por su parte, Pau Cubarsí también consiguió un lugar dentro de esta clasificación. El defensor español levantó el trofeo con 19 años y 178 días, cifra que lo coloca en la séptima posición del listado histórico. Su aparición confirma la presencia de una nueva generación de futbolistas que alcanzó la cima mundial desde edades tempranas.

La lista de la FIFA contempla a los jugadores campeones del mundo tomando en cuenta su edad exacta al momento de conquistar el título. Pelé mantiene el primer lugar como el futbolista más joven en ganar una Copa del Mundo, después de hacerlo con Brasil en Suecia 1958 con 17 años y 249 días.

Ronaldo ocupa la segunda posición del ranking. El delantero brasileño fue campeón en Estados Unidos 1994 con 17 años y 298 días, aunque su protagonismo llegó años después, cuando lideró a Brasil al campeonato del Mundial de Corea-Japón 2002.

Giuseppe Bergomi completa el podio histórico tras ganar el Mundial de España 1982 con 18 años y 174 días. El italiano forma parte de una lista en la que también aparecen campeones como Kylian Mbappé, quien conquistó Rusia 2018 con 19 años y 207 días.

Con la llegada de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, España suma dos nuevos nombres a una clasificación que reúne a futbolistas que marcaron una época con sus selecciones. Ambos jugadores lograron convertirse en campeones del mundo antes de cumplir los 20 años y acompañan a otras figuras que hicieron historia a temprana edad.

Estos son los futbolistas más jóvenes en ganar una Copa del Mundo

Pelé – 17 años y 249 días | Brasil | Campeón: Suecia 1958

– 17 años y 249 días | Brasil | Campeón: Suecia 1958 Ronaldo – 17 años y 298 días | Brasil | Campeón: Estados Unidos 1994

– 17 años y 298 días | Brasil | Campeón: Estados Unidos 1994 Giuseppe Bergomi – 18 años y 174 días | Italia | Campeón: España 1982

– 18 años y 174 días | Italia | Campeón: España 1982 Coutinho – 19 años y 6 días | Brasil | Campeón: México 1962

– 19 años y 6 días | Brasil | Campeón: México 1962 Lamine Yamal – 19 años y 6 días | España | Campeón: México, Estados Unidos y Canadá 2026

– 19 años y 6 días | España | Campeón: México, Estados Unidos y Canadá 2026 Marco Antônio – 19 años y 135 días | Brasil | Campeón: México 1970

– 19 años y 135 días | Brasil | Campeón: México 1970 Pau Cubarsí – 19 años y 178 días | España | Campeón: México, Estados Unidos y Canadá 2026

– 19 años y 178 días | España | Campeón: México, Estados Unidos y Canadá 2026 Kylian Mbappé – 19 años y 207 días | Francia | Campeón: Rusia 2018

– 19 años y 207 días | Francia | Campeón: Rusia 2018 Mazzola – 19 años y 309 días | Brasil | Campeón: Suecia 1958

– 19 años y 309 días | Brasil | Campeón: Suecia 1958 Rubén Morán – 19 años y 344 días | Uruguay | Campeón: Brasil 1950

La presencia de Yamal y Cubarsí dentro del top 10 confirma el impacto de la nueva generación española en la Copa del Mundo. Ambos futbolistas ya forman parte de una lista histórica que reúne a algunos de los campeones más jóvenes en la historia del torneo.

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