Erik Lira, el hombre que no debe volver a México
El hombre que lució dominante ante todos y cada uno de los rivales que enfrentó. Lira, el claro ejemplo de como jugar el medio campo en grandes escenarios
La derrota no permite pensar en mucho, pero si alguien merece tener un espacio apartado del resto, es Erik Lira.
Incansable, oportuno y molesto para quien lo tiene como marca. Te toma desprevenido, por la espalda te roba y sin mayores condolencias, se marcha hasta con las miradas del rival en los bolsillos. Lira parece no conocer el miedo y eso, en un duelo de este nivel, es más valioso todavía. Lee la nota completa AQUÍ.