Erik Lira, el hombre que no debe volver a México

El hombre que lució dominante ante todos y cada uno de los rivales que enfrentó. Lira, el claro ejemplo de como jugar el medio campo en grandes escenarios

El incansable, oportuno y molesto | Alejandro Suárez

La derrota no permite pensar en mucho, pero si alguien merece tener un espacio apartado del resto, es Erik Lira.

Incansable, oportuno y molesto para quien lo tiene como marca. Te toma desprevenido, por la espalda te roba y sin mayores condolencias, se marcha hasta con las miradas del rival en los bolsillos. Lira parece no conocer el miedo y eso, en un duelo de este nivel, es más valioso todavía. Lee la nota completa AQUÍ.

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