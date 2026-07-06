Partidos Mundial 2026 del 6 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica protagonizan la agenda del Mundial 2026 este 6 de julio en los octavos de final

Partidos del Mundial 3036 de este 6 de julio | Claro Sports

El Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos partidos de octavos de final que definirán a nuevos invitados a los cuartos. La jornada tendrá un duelo europeo de alto voltaje entre Portugal y España, además del compromiso de Estados Unidos, el último de los anfitriones que sigue en pie, frente a Bélgica.

España llega al cruce tras una actuación sólida ante Austria en la ronda previa, partido que elevó sus expectativas dentro del torneo. Portugal, por su parte, avanzó tras un duelo exigente ante Croacia, resuelto con un gol tardío y una revisión arbitral que dejó debate rumbo al choque ibérico.

En el segundo turno, Estados Unidos buscará aprovechar el impulso de jugar en casa, luego de eliminar a Bosnia con un triunfo de 2-0 pese a pasar buena parte del encuentro con un futbolista menos. Bélgica llega después de remontar ante Senegal, un resultado que le dio vida en la fase de eliminación directa.

La agenda de este 6 de julio tendrá actividad en Dallas y Seattle, con horarios pensados para una jornada larga de futbol en México, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Los partidos comenzarán a las 13:00 horas del centro de México con Portugal vs España y cerrarán a las 18:00 horas con Estados Unidos vs Bélgica.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 6 de julio

Los primeros en salir a escena serán Portugal y España, en uno de los partidos más esperados de los octavos de final. El duelo se disputará en el Estadio Dallas con dos selecciones que llegan con argumentos distintos: España con mejores sensaciones colectivas y Portugal con figuras capaces de cambiar el partido en una jugada.

Portugal vs España | octavos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 13:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Estados Unidos (PT): 12:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Más tarde será el turno de Estados Unidos ante Bélgica, partido que se jugará en el Estadio Seattle. El equipo de las Barras y las Estrellas intentará mantener con vida a uno de los países anfitriones, mientras que Bélgica buscará confirmar su reacción tras superar una eliminatoria compleja ante Senegal.

Estados Unidos vs Bélgica | octavos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Estados Unidos (ET): 20:00 horas

Estados Unidos (PT): 17:00 horas

Argentina: 21:00 horas

¿Dónde ver en vivo los octavos de final del Mundial 2026? Canales de TV y online

En México, Portugal vs España podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium, de acuerdo con la programación reportada para la jornada. El partido entre Estados Unidos y Bélgica estará disponible por ViX Premium, con algunas guías que también lo colocan en la señal de TUDN, por lo que se recomienda revisar la programación local antes del inicio.

La cobertura general del Mundial 2026 contempla 104 partidos a través de ViX, mientras que una selección de encuentros también se transmite por televisión abierta en México, entre Canal 5, Las Estrellas y El Nueve, además de TUDN por sistema de cable.

Te puede interesar