Brasil vs Francia en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 26 de marzo de 2026?

Brasil vs Francia, en vivo | Claro Sports

Primer reto amistoso del año. Y sin duda, se trata de un partidazo para alquilar balcón. Brasil, la ‘Canarinha’, se medirá ante Francia en el Gillette Stadium con el objetivo de dejar buenas impresiones. Un duelo con dos técnicos de categoría: Carlo Ancelotti vs Didier Deschamps.

Por supuesto, hay expectativas por el posible enfrentamiento de Kylian Mbappé y Vinicius Junior. De compañeros en el Real Madrid a rivales en un duelo de fogueo que encabeza las acciones futboleras, mientras que se disputan los repechajes intercontinentales.

¿A qué hora juega Brasil vs Francia hoy 26 de marzo de 2026?

Este duelo, que se llevará a cabo en el Gillette Stadium, tendrá su pitazo inicial a las 16:00 horas en Foxborough, Massachusetts. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina: 17:00 horas.

17:00 horas. Estados Unidos: 16:00 (ET), 15:00 (CT) y 13:00 (PT).



Alineaciones probables para el Brasil vs Francia de este 26 de marzo

Así forma Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Leo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos, Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Junior y Gabriel Martinelli. DT: Carlo Ancelotti.

Así forma Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Osumane Dembelé, Kylian Mbappé y Michael Olise. DT: Didier Deschamps.

¿Quién transmite en vivo el Brasil vs Francia y dónde ver por TV y online?

Estas son las señales disponibles en cada país para ver el compromiso:

México: ESPN y DIsney+.

ESPN y DIsney+. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: ESON y Fubo Sports.

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