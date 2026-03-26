César Montes respalda a Álvaro Fidalgo en selección mexicana: “Viene a aportar mucho”

El defensa mexicano destacó la llegada del mediocampista al Tri y aseguró que su calidad puede ser clave ante Portugal en Fecha FIFA

A unos días del partido amistoso ante Portugal, César Montes habló sobre la incorporación de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana y aseguró que su llegada puede darle cosas importantes al grupo de Javier Aguirre.

El defensa señaló que el mediocampista ya demostró su calidad en el fútbol mexicano y consideró que su presencia puede ser positiva para el plantel nacional. “Todos lo conocemos, sabemos lo que hizo acá en México. Hay que darle la bienvenida, es un gran chico, viene a aportar mucho a nuestro país y a nuestro grupo”, comentó.

Montes también se refirió al regreso de Guillermo Ochoa al arco del Tricolor, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón. Para el zaguero, la experiencia y el peso de Memo dentro del vestidor siguen siendo un respaldo para el equipo.

“Es otro jugador que representa mucho para nuestro país. Sabemos la historia y lo que representa Memo, es un gran líder y un gran ejemplo”, explicó el defensor mexicano.

Sobre el amistoso frente a Portugal, Montes reconoció que le ilusionaba enfrentar a Cristiano Ronaldo, aunque dejó claro que, más allá de una sola figura, el conjunto luso cuenta con una plantilla de alto nivel que pondrá a prueba a México.

“Cristiano Ronaldo representa algo importante a nivel mundial, pero la selección de Portugal es muy vasta. Eso me preocupa, porque es una selección que nos va a exponer nuestras virtudes y también lo que hay que mejorar. Será un gran partido, es una selección que no se necesita vender”, afirmó.

Finalmente, Montes dedicó estos compromisos a los jugadores que quedaron fuera por lesión en el camino rumbo a la Copa del Mundo. El defensa lamentó las bajas y recordó que varios de ellos formaron parte del proceso de selección en los últimos meses.

“Me entristece mucho por ellos, son jugadores que han estado en todo el proceso. Es parte de esto, estamos expuestos a las lesiones y en el camino se quedaron ellos. Este partido y el Mundial va a ir por ellos”, finalizó.

¿Cuándo son los partidos de México en esta Fecha FIFA?

La selección mexicana disputará dos amistosos en esta Fecha FIFA de marzo. El primero será ante Portugal el sábado 28 de marzo y el segundo frente a Bélgica el martes 31 de marzo. Ambos encuentros están programados para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En México, los dos partidos podrán verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. Además, también se podrán seguir en el minuto a minuto de Claro Sports.

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