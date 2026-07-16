España y Argentina ya protagonizaron una final épica: el antecedente que pocos recuerdan

España venció a Argentina en la final del Mundial de Baloncesto 2019, logrando su segunda estrella y dejando huella histórica

España venció a Argentina en la final de 2019. Reuters

España y Argentina se enfrentaron en la final del Mundial de Baloncesto 2019 celebrado en China, un antecedente histórico que resalta la rivalidad entre ambas selecciones en competencias internacionales. Tras eliminar a Francia y Australia, España se impuso en la Wukesong Arena, obteniendo su segunda estrella con una ventaja de 20 puntos sobre Argentina, a pesar de los 24 puntos de Gabriel Deck para la Albiceleste. El equipo español contó con actuaciones decisivas de Ricky Rubio, Rudy Fernández y Marc Gasol, consolidando su dominio en el torneo.

El encuentro de 2019 sirve como referencia de la competitividad que se espera en los duelos entre España y Argentina en cualquier disciplina deportiva profesional. Para Argentina, la final representó su primer enfrentamiento decisivo después de 17 años desde la Copa del Mundo de 2002 en Estados Unidos, mientras que España buscaba su segunda corona tras el título de 2006 en Japón. Este historial aporta contexto y motivación a los equipos y aficionados de cara a futuras competencias internacionales. LEE LA NOTA COMPLETA

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