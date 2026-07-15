Tour de Francia 2026, etapa 11: lo mejor de Isaac del Toro hoy 15 de julio

Revive los mejores momentos del triunfo de Soren Waerenskjold; Tadej Pogacar sigue líder en la clasificación e Isaac del Toro es séptimo

La etapa 11 del Tour de France 2026 entregó una definición inesperada, con Soren Waerenskjold como ganador después de atacar en los últimos 800 metros y anticiparse al embalaje de los principales velocistas. El noruego de Uno-X Mobility sostuvo su movimiento hasta la línea de meta para superar a Olav Kooij y Jasper Philipsen en una jornada marcada por las fugas, las altas velocidades y una caída dentro del pelotón.

Fernando Gaviria también protagonizó el cierre al recuperarse de un pinchazo y finalizar en la novena posición como el mejor ciclista latinoamericano. Tadej Pogacar e Isaac del Toro se mantuvieron dentro del grupo principal, mientras la clasificación general no registró diferencias entre los favoritos. Revive a través de Claro Sports los mejores momentos y las acciones que definieron la etapa 11 de la competencia francesa.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 15 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 11 del Tour de France 2026 se disputó este miércoles 15 de julio sobre un recorrido de 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers. La jornada presentó un perfil principalmente llano, por lo que estaba diseñada para favorecer a los equipos de los velocistas y preparar una definición al sprint en las calles de la ciudad de llegada.

El trazado incluyó el sprint intermedio de Saint-Pourçain-sur-Sioule y dos ascensos de cuarta categoría: la Côte de Billonnière, de 1.1 kilómetros al 5.8 por ciento de pendiente media, y la Côte de Billy-Chevannes, de 1.5 kilómetros al 5 por ciento. Después del último puerto, los corredores afrontaron cerca de 38 kilómetros rumbo a Nevers para completar una de las etapas más favorables para los embaladores.

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