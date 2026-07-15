A la conquista de ‘Nuevayol’: Lamine Yamal celebra el pase de España ‘A lo Bad Bunny’ y con ‘dardo’ para Francia

El futbolista del FC Barcelona desea tener cerrar su verano con un título mundial en Nueva York

Lamine Yamal se hizo presente en redes sociales. | Reuters.

Lamine Yamal volvió a ser protagonista tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026, aunque esta vez lo hizo fuera de la cancha. Después del triunfo sobre Francia en las semifinales, el joven futbolista utilizó sus redes sociales para compartir dos mensajes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, uno de ellos inspirado en una canción de Bad Bunny.

El atacante español publicó en Instagram una serie de fotografías del festejo tras el silbatazo final. En las imágenes aparece celebrando con Pedro Porro, caminando sobre la cancha y posteriormente junto a su hermano en las gradas, acompañando la publicación con una frase que hizo referencia al próximo destino de la selección.

“Nuevayol vamos por ti”, escribió Lamine Yamal, en alusión a la canción NUEVAYoL de Bad Bunny. El mensaje también apunta a la siguiente parada de España, que disputará la final del Mundial 2026 en Nueva York frente al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Lamine Yamal también lanzó un “pardon” para Francia

Lamine y el “pardon” para Francia. | Captura de pantalla TikTok Lamine Yamal

Horas después del partido, el extremo español volvió a publicar contenido, ahora en TikTok. En el video aparece con una gorra de los Yankees de Nueva York, señala el escudo de España en su camiseta y finalmente se recuesta como si fuera a dormir tras la clasificación.

La publicación estuvo acompañada por otro mensaje que también generó reacciones en redes sociales. “ESPAÑAAAA EN LA FINAL!!! pardon, pardon”, escribió el futbolista junto a un emoji de lágrimas, en una aparente respuesta a Francia después de eliminar al conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos y se sumaron a la euforia que vive la selección española tras asegurar su presencia en la final del torneo, donde buscará levantar un nuevo título mundial.

Lamine Yamal mantiene su dominio sobre Kylian Mbappé

Lamine Yamal vs Kylian Mbappé: historial de enfrentamientos | Claro Sports

Más allá de los mensajes en redes sociales, el encuentro también reforzó una estadística favorable para Lamine Yamal frente a Kylian Mbappé. Aunque el joven español no marcó en la semifinal, volvió a salir victorioso en un duelo directo contra el delantero francés.

Con el triunfo de España, Lamine Yamal suma nueve victorias en once enfrentamientos frente a Mbappé, quien únicamente ha conseguido imponerse en dos ocasiones. La clasificación a la final amplía una rivalidad que comenzó a tomar fuerza en los últimos años y que ahora también tiene un capítulo dentro de una Copa del Mundo.

España espera conocer a su rival para la final entre Argentina e Inglaterra, mientras que Lamine Yamal ya comenzó la cuenta regresiva a su manera: con un homenaje musical a Bad Bunny y un mensaje que refleja la ilusión del equipo por conquistar el Mundial 2026.

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