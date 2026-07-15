Gustavo Puerta tiene nuevo pretendiente en Europa: Bologna prepara una oferta millonaria

El volante colombiano es objetivo del Bologna de Italia, que busca ficharlo luego de su destacada actuación con la Selección Colombia.

Gustavo Puerta tiene una gran oferta del Bologna | Reuters.

El gran momento de Gustavo Puerta sigue llamando la atención en el fútbol europeo. Después de una destacada temporada con el Racing de Santander, equipo con el que consiguió el ascenso a la Primera División de España, y su sobresaliente participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, el mediocampista se convirtió en uno de los jugadores más cotizados del mercado.

El volante de primera línea, de 23 años, ha despertado el interés de varios clubes del Viejo Continente que ven en él un futbolista con proyección y capacidad para competir al más alto nivel. El último equipo en sumarse a la lista de pretendientes sería el Bologna de Italia, conjunto donde también milita el defensor colombiano Jhon Janer Lucumí.

Bologna pone sobre la mesa una millonaria oferta por Gustavo Puerta

De acuerdo con información de la prensa italiana, el equipo dirigido por Domenico Tedesco estaría interesado en hacerse con los servicios del mediocampista vallecaucano y habría presentado una oferta cercana a los 16 millones de euros para intentar convencer al Racing de Santander.

El periodista italiano Alfredo Pedullà aseguró que existe un fuerte interés en Europa por el colombiano y destacó sus actuaciones recientes, especialmente la realizada durante la Copa del Mundo con la Tricolor.

“Gustavo Puerta es un mediocampista de primer nivel, y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, incluyendo el reciente Mundial con Colombia. Hay un gran interés en toda Europa por el mediocampista nacido en 2003, propiedad de Racing Santander y con un contrato que expira en tres años. El Bologna también está muy interesado en él”, señaló el comunicador.

Racing de Santander espera una cifra más alta por el colombiano

Aunque Bologna ya habría avanzado en sus intenciones de fichar al jugador, la negociación no sería sencilla. El Racing de Santander considera a Puerta una pieza importante de su proyecto y, debido a que todavía tiene tres años de contrato vigente, estaría esperando una cifra superior a la propuesta inicial del conjunto italiano.

Según Pedullà, el colombiano es uno de los futbolistas que más gusta dentro de la estructura deportiva del Bologna, especialmente para Giovanni Sartori, dirigente que en anteriores mercados ha apostado por incorporaciones importantes que superaron las expectativas económicas del club.

“Puerta es uno de los favoritos de Sartori, quien ocasionalmente realiza fichajes sorpresa que superan el presupuesto. El Bologna ha anunciado una oferta de 16 millones de euros, pero Racing pide algunos millones más. Otros clubes han mostrado interés, por lo que no será una negociación sencilla”, explicó el periodista.

Ahora, el futuro del volante colombiano queda a la espera de las próximas semanas del mercado de fichajes, donde Bologna y otros clubes europeos buscarán quedarse con uno de los talentos colombianos que más proyección tiene en el fútbol internacional.

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