Lucas Di Grassi remonta desde el último lugar y gana el e-Prix de Shanghái 2026

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El piloto brasileño hace historia al subirse a lo más alto del podio en su última carrera en China

Lucas Di Grassi firmó uno de los resultados más espectaculares de la temporada 2026 de la Fórmula E, al ganar la Ronda 13 del e-Prix de Shanghái en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto brasileño, de 41 años, arrancó desde el lugar 19 y cruzó la meta en primer sitio, por delante de Jean-Éric Vergne y Joel Eriksson.

La carrera se disputó en condiciones muy complicadas, con lluvia y pista mojada. Felipe Drugovich partió desde la pole position tras una clasificación marcada por el clima, mientras que Mitch Evans, líder del campeonato, no pudo tomar la salida, comenzando a marcarse el rumbo desde entonces.

Drugovich mantuvo el primer puesto en el arranque, pero la carrera cambió con el paso de las vueltas. En la vuelta 22, Joel Eriksson tomó el liderato con una maniobra que lo puso por delante de Pascal Wehrlein y Sébastien Buemi. Poco después, Jean-Éric Vergne superó a Buemi y se metió en la pelea por la victoria.

El cierre tuvo un Full Course Yellow y, tras la bandera verde en la vuelta 25, se agregó un giro más para completar 28 vueltas. En la vuelta 27, Vergne pasó al primer lugar, Di Grassi subió al segundo y Eriksson quedó tercero. La definición llegó cuando el brasileño aceleró, tomó la punta y sostuvo el liderato hasta la bandera a cuadros.

El resultado conecta dos capítulos de la Fórmula E en China. Di Grassi fue el ganador de la primera carrera en la historia del campeonato, disputada en Beijing en 2014, y ahora también conquistó la Ronda 13 de Shanghái 2026.

A sus 41 años y en su última temporada, el brasileño sumó una victoria con peso estadístico: salió desde el lugar 19, venció en una carrera condicionada por la lluvia y cerró su paso por Shanghái con triunfo.

Así terminó el podio del e-Prix de Shanghái

Di Grassi ganó con tiempo de 40:43.390. Vergne terminó segundo a 0.565 segundos y Eriksson completó el podio a 2.903. Wehrlein fue cuarto, Buemi quinto y Drugovich, quien había largado desde la pole, concluyó sexto.

Oliver Rowland, de Nissan, marcó la mejor vuelta con 1:10.945 y terminó octavo. Mitch Evans, líder del campeonato antes de la carrera, no largó y se fue sin puntos en una fecha que puede modificar la pelea por el título, al ser Wehrlein el nuevo líder de la competencia con 141 puntos, por los 132 de Mitch.

PosiciónPilotoEquipoTiempo
1Lucas Di GrassiLola Yamaha ABT Formula E Team40:43.390
2Jean-Éric VergneCitroën Racing40:43.955
3Joel ErikssonEnvision Racing40:46.293
4Pascal WehrleinPorsche Formula E Team40:54.483
5Sébastien BuemiEnvision Racing41:00.763
6Felipe DrugovichAndretti Formula E41:03.041
7Nico MüllerPorsche Formula E Team41:05.846
8Oliver RowlandNissan Formula E Team41:05.929
9Taylor BarnardDS Penske41:06.080
10Dan TicktumCupra Kiro41:07.075
11Maximilian GüntherDS Penske41:07.638
12Josep María MartíCupra Kiro41:07.752
13Jake DennisAndretti Formula E41:10.112
14António Félix da CostaJaguar TCS Racing41:10.324
15Nick CassidyCitroën Racing41:10.528
16Edoardo MortaraMahindra Racing41:13.350
17Norman NatoNissan Formula E Team41:14.699
18Nyck de VriesMahindra Racing41:35.422
NCZane MaloneyLola Yamaha ABT Formula E Team30:54.093
NCMitch EvansJaguar TCS Racing00:00.000

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