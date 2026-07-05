Lucas Di Grassi remonta desde el último lugar y gana el e-Prix de Shanghái 2026

El piloto brasileño hace historia al subirse a lo más alto del podio en su última carrera en China

Lucas Di Grassi firmó uno de los resultados más espectaculares de la temporada 2026 de la Fórmula E, al ganar la Ronda 13 del e-Prix de Shanghái en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto brasileño, de 41 años, arrancó desde el lugar 19 y cruzó la meta en primer sitio, por delante de Jean-Éric Vergne y Joel Eriksson.

La carrera se disputó en condiciones muy complicadas, con lluvia y pista mojada. Felipe Drugovich partió desde la pole position tras una clasificación marcada por el clima, mientras que Mitch Evans, líder del campeonato, no pudo tomar la salida, comenzando a marcarse el rumbo desde entonces.

LUCAS DI GRASSI WINS IN SHANGHAI 🏆



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Drugovich mantuvo el primer puesto en el arranque, pero la carrera cambió con el paso de las vueltas. En la vuelta 22, Joel Eriksson tomó el liderato con una maniobra que lo puso por delante de Pascal Wehrlein y Sébastien Buemi. Poco después, Jean-Éric Vergne superó a Buemi y se metió en la pelea por la victoria.

El cierre tuvo un Full Course Yellow y, tras la bandera verde en la vuelta 25, se agregó un giro más para completar 28 vueltas. En la vuelta 27, Vergne pasó al primer lugar, Di Grassi subió al segundo y Eriksson quedó tercero. La definición llegó cuando el brasileño aceleró, tomó la punta y sostuvo el liderato hasta la bandera a cuadros.

El resultado conecta dos capítulos de la Fórmula E en China. Di Grassi fue el ganador de la primera carrera en la historia del campeonato, disputada en Beijing en 2014, y ahora también conquistó la Ronda 13 de Shanghái 2026.

A sus 41 años y en su última temporada, el brasileño sumó una victoria con peso estadístico: salió desde el lugar 19, venció en una carrera condicionada por la lluvia y cerró su paso por Shanghái con triunfo.

Así terminó el podio del e-Prix de Shanghái

Di Grassi ganó con tiempo de 40:43.390. Vergne terminó segundo a 0.565 segundos y Eriksson completó el podio a 2.903. Wehrlein fue cuarto, Buemi quinto y Drugovich, quien había largado desde la pole, concluyó sexto.

Oliver Rowland, de Nissan, marcó la mejor vuelta con 1:10.945 y terminó octavo. Mitch Evans, líder del campeonato antes de la carrera, no largó y se fue sin puntos en una fecha que puede modificar la pelea por el título, al ser Wehrlein el nuevo líder de la competencia con 141 puntos, por los 132 de Mitch.

Posición Piloto Equipo Tiempo

1 Lucas Di Grassi Lola Yamaha ABT Formula E Team 40:43.390

2 Jean-Éric Vergne Citroën Racing 40:43.955

3 Joel Eriksson Envision Racing 40:46.293

4 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team 40:54.483

5 Sébastien Buemi Envision Racing 41:00.763

6 Felipe Drugovich Andretti Formula E 41:03.041

7 Nico Müller Porsche Formula E Team 41:05.846

8 Oliver Rowland Nissan Formula E Team 41:05.929

9 Taylor Barnard DS Penske 41:06.080

10 Dan Ticktum Cupra Kiro 41:07.075

11 Maximilian Günther DS Penske 41:07.638

12 Josep María Martí Cupra Kiro 41:07.752

13 Jake Dennis Andretti Formula E 41:10.112

14 António Félix da Costa Jaguar TCS Racing 41:10.324

15 Nick Cassidy Citroën Racing 41:10.528

16 Edoardo Mortara Mahindra Racing 41:13.350

17 Norman Nato Nissan Formula E Team 41:14.699

18 Nyck de Vries Mahindra Racing 41:35.422

NC Zane Maloney Lola Yamaha ABT Formula E Team 30:54.093

NC Mitch Evans Jaguar TCS Racing 00:00.000

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