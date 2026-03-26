Zague y Ramón Morales se suman a las leyendas de México para enfretar a Brasil

El duelo de leyendas en el Estadio Azteca suma más figuras que prometen una fiesta espectacular

Zague se suma a las leyendas del Tri | Imago7

A menos de un mes para el partido entre México y Brasil Leyendas del próximo 19 de abril, el evento sigue tomando forma con la confirmación de nuevas figuras que formarán parte del espectáculo. El duelo, programado como parte de las actividades rumbo al Mundial de 2026, reunirá a exfutbolistas que marcaron época con sus respectivas selecciones.

Entre los nombres que destacan para este compromiso aparecen Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Ramón Morales, dos referentes del fútbol mexicano que volverán a vestir la camiseta nacional. Ambos serán parte del equipo que buscará revivir la rivalidad histórica ante Brasil en un formato cargado de nostalgia.

El encuentro también contará con figuras del lado brasileño que tuvieron impacto a nivel internacional. Se trata de Julio César Soares, exportero del Inter de Milán, y Andersón Polga, defensor campeón del mundo en 2002, quienes se suman a la convocatoria para este partido especial.

La presencia de Zague genera expectativa, no solo por su historia con la selección mexicana, sino por su papel como uno de los máximos goleadores en la historia del Tri. A su lado estará ‘Ramoncito’ Morales, recordado por su precisión en la banda izquierda y su aporte en distintas etapas del combinado nacional.

“El fútbol me dio la oportunidad de escribir historias con goles, pero enfrentar a Brasil es volver a la raíz, al respeto por la pelota. Pisar de nuevo el césped para este duelo de leyendas, aparte de jugar un partido; es honrar una trayectoria y regalarle a la afición un último destello de esa pasión que nos unió por años”, comentó Luis Roberto Alves “Zague”.

El partido no solo tendrá valor por los nombres que estarán en la cancha, sino también por el contexto en el que se desarrollará. Será una oportunidad para que la afición vuelva a conectar con jugadores que formaron parte de distintas generaciones del fútbol mexicano.

Además, el encuentro servirá como uno de los primeros eventos en el renovado Estadio Azteca, que abrirá sus puertas con nuevas instalaciones. La organización busca que la experiencia vaya más allá del partido, con actividades complementarias para los asistentes.

Con la fecha del 19 de abril cada vez más cerca, el interés por este duelo continúa en aumento. La combinación de figuras históricas y el simbolismo del escenario convierten al México vs Brasil Leyendas en uno de los eventos más atractivos dentro de la agenda previa al Mundial de 2026.

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