Gianni Infantino analiza ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones: esto dijo el presidente de FIFA

La iniciativa fue presentada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, durante una reunión del Consejo de la FIFA celebrada en 2025

El Mundial 2030 podría jugarse con 64 selecciones | Reuters

La FIFA estudiará la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo de 48 a 64 selecciones para la edición de 2030, aunque hasta ahora no existe una decisión aprobada ni un formato establecido. Gianni Infantino confirmó que el planteamiento será revisado después del Mundial 2026 y tendrá que pasar por los comités correspondientes antes de llegar a una votación o resolución definitiva.

La iniciativa fue presentada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, durante una reunión del Consejo de la FIFA celebrada en marzo de 2025. Posteriormente, la Conmebol respaldó la propuesta como parte de las conmemoraciones por el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930 con 13 selecciones.

Mundial 2030: ¿Qué dice Gianni Infantino sobre ampliar la Copa del Mundo a 64 países?

Infantino explicó que la FIFA tiene la obligación de analizar las propuestas presentadas por sus asociaciones y confederaciones. El dirigente señaló que el desarrollo del fútbol en distintas regiones ha reducido las diferencias entre las selecciones y consideró que más países podrían tener la oportunidad de participar en el torneo internacional.

Sin embargo, la ampliación todavía debe superar diferentes etapas de estudio. La FIFA deberá revisar el impacto deportivo, económico y logístico, además de consultar a sus confederaciones. La iniciativa también ha recibido críticas, entre ellas la del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien consideró que un Mundial de 64 equipos afectaría el torneo y los procesos clasificatorios.

¿Qué cambiaría si 64 selecciones clasifican al Mundial 2030?

Una de las alternativas sería organizar a los participantes en 16 grupos de cuatro selecciones, con los dos primeros lugares de cada sector avanzando a una ronda de dieciseisavos de final. Bajo esta estructura se disputarían 96 encuentros en la fase de grupos y otros 32 en las eliminatorias, incluido el duelo por el tercer lugar, para alcanzar un total de 128 partidos.

El aumento representaría 24 encuentros más respecto a los 104 programados en el formato de 48 selecciones utilizado en el Mundial 2026. También obligaría a modificar la distribución de plazas entre las seis confederaciones, revisar los sistemas eliminatorios y recibir a otras 16 delegaciones, con sus respectivos jugadores, cuerpos técnicos y personal operativo. Por ahora, este formato es una proyección y no una estructura confirmada por la FIFA.

Mundial 2030: ¿Dónde se realizará y cuándo?

El Mundial 2030 tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido conmemorativo cada uno. La distribución fue aprobada por las asociaciones miembro de la FIFA en diciembre de 2024, por lo que el torneo se desarrollará en Europa, África y Sudamérica.

La competencia está programada para celebrarse durante el verano de 2030, aunque la FIFA todavía no publica el calendario completo ni las fechas exactas de todos los encuentros. La propuesta de incluir a 64 selecciones será estudiada después de la edición de 2026 y cualquier modificación necesitará la aprobación de los órganos correspondientes antes de incorporarse al Mundial del centenario.

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