Inglaterra eliminó al Tri, pero sus aficionados se rinden ante México

Aficionados ingleses elogiaron la hospitalidad mexicana, el ambiente del Estadio Ciudad de México y pidieron volver a enfrentar al Tri

Afición inglesa queda fascinada con México. Imago 7

Aficionados ingleses que asistieron al partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 compartieron en redes sociales mensajes de agradecimiento por la experiencia vivida en el país. De acuerdo con AS México, varios seguidores destacaron el ambiente en el Estadio Ciudad de México, la hospitalidad de los mexicanos y el trato recibido tras la eliminación del Tricolor.

Algunos visitantes aseguraron que extrañarán México e incluso ya piensan en regresar, mientras otros elogiaron la imponencia del Estadio Ciudad de México y lo compararon de forma positiva con recintos europeos. También surgieron peticiones para que México e Inglaterra vuelvan a enfrentarse en un amistoso en Wembley durante próximas Fechas FIFA. LEE LA NOTA COMPLETA

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