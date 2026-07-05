Inglaterra respeta al Tri y reconoce a México como favorito en octavos

El defensor inglés reconoce la dificultad de enfrentar al Tri en el Estadio Azteca y resalta el reto histórico que representa el duelo de octavos de final del Mundial 2026

Marc Guehi afirma que México es favorito ante Inglaterra. Reuters

Marc Guehi, defensor de Inglaterra, reconoció que la selección mexicana parte como favorita para el duelo de octavos de final del Mundial 2026, que se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. El jugador del Manchester City destacó el factor local, el apoyo de la afición y el buen desempeño del Tri hasta ahora como elementos que hacen del partido un desafío importante para los ingleses. “El hecho de que les vaya tan bien en la competencia y estén en casa, jugando en el Azteca, tienen a los fanáticos detrás de ellos, así que será un gran desafío para nosotros, pero uno para el que estamos preparados”, afirmó.

El central inglés también resaltó la dificultad que implica enfrentar a un equipo sólido en defensa y ofensivamente equilibrado como México, y señaló que el ambiente histórico del Estadio Azteca le da un peso adicional al encuentro. Aun así, Guehi aseguró que Inglaterra está preparada para afrontar este reto y que el objetivo del equipo es controlar lo que está en su poder, mostrando su mejor versión en la cancha y respetando al rival en todo momento. La percepción del defensor refleja el respeto y la atención que genera el Tri entre sus adversarios directos en la Copa del Mundo. LEE LA NOTA COMPLETA

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