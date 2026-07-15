Barras de San Lorenzo y Huracán se enfrentan en Atlanta antes del Argentina vs Inglaterra

La pelea ocurrió durante un banderazo de aficionados argentinos y derivó en la intervención de la Policía local y el reporte de tres detenidos

Integrantes de las barras de San Lorenzo y Huracán protagonizaron una pelea en Atlanta durante un banderazo organizado antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El enfrentamiento ocurrió mientras miles de seguidores se reunían para apoyar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Los incidentes se registraron en Underground Atlanta, un complejo comercial y gastronómico ubicado en el centro de la ciudad. La concentración formaba parte de un festival argentino programado durante la tarde y la noche del martes, un día antes del partido en el Estadio Atlanta.

De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación comenzó después de una serie de insultos y provocaciones entre integrantes de ambos grupos. Las facciones ya habían intercambiado mensajes en redes sociales antes de coincidir en la concentración de aficionados argentinos.

La discusión pasó en pocos segundos a golpes aislados y al lanzamiento de distintos objetos. En los videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas arrojar sillas, tablas y botellas durante el enfrentamiento.

Los incidentes provocaron que familias y otros seguidores que participaban en el banderazo se alejaran del lugar. Parte de los asistentes pidió la intervención de las autoridades para impedir que la pelea se extendiera a otras zonas del complejo.

La Policía de Atlanta llegó al sitio y separó a los involucrados. Reportes de medios argentinos señalaron que tres personas fueron detenidas después de intentar continuar con la confrontación, aunque las autoridades locales no habían difundido un informe detallado del procedimiento.

Las facciones involucradas fueron identificadas como La Butteler, vinculada con San Lorenzo, y grupos relacionados con la barra de Huracán. Ambas hinchadas mantienen una rivalidad en el futbol argentino y ya habían registrado enfrentamientos durante otras competencias internacionales.

El incidente ocurrió en una ciudad que reforzó su operativo de seguridad para la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Las autoridades dispusieron accesos separados para ambas aficiones y establecieron controles en las zonas cercanas al estadio.

Argentina e Inglaterra disputarán el boleto a la final del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio en Atlanta. Las autoridades argentinas y estadounidenses analizarán las imágenes para identificar a más participantes y determinar posibles sanciones o restricciones de acceso a los estadios.

Te puede interesar: