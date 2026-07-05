México

Javier Camacho relata los inicios futbolísticos de Gilberto Mora: “Desde chiquito fue el distinto”

Publicado por Alan Osornio

El guardameta de la categoría 2008 de la cantera de Tijuana da el testimonio de su etapa en las fuerzas básicas

Javier Camacho el amigo de Gilberto Mora en Xolos
Gilberto Mora y su amistad con Javier Camacho | Imago7

Javier Camacho, guardameta de la categoría 2008 de la cantera de Xolos, compartió detalles sobre los inicios y el desarrollo futbolístico de Gilberto Mora, con quien coincidió desde la infancia en Tijuana. Camacho explicó, en entrevista con AS México, que comenzaron enfrentándose en ligas menores a partir de los cuatro años, para posteriormente integrarse como compañeros en las fuerzas básicas del club fronterizo y en las distintas convocatorias de la selección nacional. De igual forma, el portero describió que Mora se caracterizó desde temprana edad por su entendimiento del juego, su capacidad de regate y su ubicación dentro de la cancha.

En el aspecto personal, Camacho señaló que Mora mantiene una dinámica enfocada en el deporte, caracterizada por la disciplina fuera de las canchas, la práctica de actividades como el pádel y el desinterés por el uso constante de dispositivos móviles durante los viajes de concentración. Finalmente, el arquero hizo referencia a la circulación en redes sociales de grabaciones correspondientes a su etapa en la categoría sub 14 y detalló que presenció, en compañía de su familia y compañeros de club, el debut de su excompañero en la Copa del Mundo tras culminar su proceso formativo conjunto.

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