Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández le pide perdón a Colombia, pero…”volvería a tomar el penal”

El delantero colombiano ‘Cucho’ Hernández erró el cuarto penal de la tanda ante Suiza y Colombia terminó eliminado del Mundial 2026.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández erró su penal | Reuters/Simon Fearn

Con el pasar de las horas, Colombia ha tenido dos grandes señalados por la eliminación ante Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La jugada con la que todos los ‘cafeteros’ tendrán pesadillas durante los próximos cuatro años, el mano a mano de Jáminton Campaz en los último minutos del juego y el penal errado por Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

La cuarta pena máxima fue la que terminó decidiendo el futuro del Colombia en el Mundial 2026. Después de que Dávinson Sánchez también errara su pena máxima, pero que Manuel Akanji hubiera mandado el balón a la tribuna. Todo se empató de nuevo. Sin embargo, el ‘Cucho’ Hernández intentó acomodar el balón a media altura y Gregor Kobel terminó atajándolo de manera monumental.

Luis Díaz mantuvo vivo el sueño colombiano con su gran ejecución en el quinto penal, pero Rubén Vargas terminó sellando el pase de Suiza a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuatro a tres terminó la tanda de penales a favor de los europeos y la Selección Colombia se fue sin superar lo hecho en 2018 y mucho menos en 2014.

Las declaraciones de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tras su penal errado

Terminado el partido, consumada la derrota, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no se escondió en la zona mixta. “Yo pateo siempre. Hoy me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces, han sido más fallos, tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices” comentó el delantero colombiano.

"HOY ME TOCÓ FALLAR." Cucho Hernández habló sobre su penal en la tanda que terminó con la eliminación de Colombia en manos de Suiza por los octavos del Mundial.



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“Yo tengo la madurez para aceptar la responsabilidad de que yo como delantero, como cobrador de penales en mi club debería haberlo hecho. Lo asumo, pero si me preguntas ahora mismo volvería a tomar la decisión de agarra el penal. Pido disculpas a todo Colombia, no se dio y hay que seguir” sentenció Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El goleador del Real Betis Balompié de España tuvo poca participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Ante Uzbekistán jugó un poco menos de 20 minutos y otorgó una asistencia. Y estuvo presente en todo el tiempo extra entre Colombia y Suiza.

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