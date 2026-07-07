Así fue la dramática tanda de penaltis entre Suiza y Colombia en el Mundial 2026

La serie se definió 4-3 desde los once pasos, tras el 0-0 en 120 minutos; Dávinson Sánchez y Cucho Hernández, los verdugos colombianos

Camilo Vargas no logró detener cobro alguno de Suiza | Reuters

Suiza y Colombia llevaron hasta los penaltis la definición del último boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. Después de empatar 0-0 durante 120 minutos en Vancouver, Canadá, ambos equipos resolvieron su cruce desde los once pasos, con Gregor Kobel en la portería suiza y Camilo Vargas bajo el arco colombiano.

La tanda comenzó con Juan Fernando Quintero como primer cobrador de Colombia. El mediocampista de River Plate tomó mucho vuelo y ejecutó de zurda casi al centro de la portería. Kobel se lanzó hacia su izquierda, al pensar que el disparo iría cruzado, y el balón entró para poner el 1-0.

Granit Xhaka respondió por el cuadro ‘visitante’. El capitán también cobró con la pierna izquierda, pero dirigió su disparo hacia la derecha de Camilo Vargas. El portero colombiano adivinó el lado y alcanzó a tocar la pelota, aunque no pudo detenerla. La serie quedó 1-1 después del primer intento por equipo.

¡Anotan ambos!



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El segundo disparo sudamericano fue para Dávinson Sánchez. El defensa del Galatasaray cobró de derecha al centro de la portería, pero el balón se estrelló en el travesaño y después picó sobre la línea sin entrar. Kobel ya se había lanzado hacia su derecha, pero el marcador se mantuvo igualado 1-1.

Zeki Amdouni tomó el segundo cobro suizo. Con poco recorrido previo, el atacante remató de derecha hacia la izquierda de Camilo Vargas, quien eligió el lado contrario. El disparo terminó en gol y el conjunto europeo tomó ventaja de 2-1 en la serie.

¡Suiza toma la ventaja!



Davinson revienta el travesaño y los suizos anotan para adelantarse en la tanda pic.twitter.com/krrDh34Uw1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 7, 2026

El país cafetero igualó con Jáminton Campaz. El zurdo cruzó su disparo hacia la izquierda de Kobel, quien adivinó la dirección, pero el balón se le pasó por debajo del cuerpo. Con ese cobro, la tanda volvió a empatarse, ahora 2-2.

Manuel Akanji tuvo la posibilidad de devolverle la ventaja a Suiza, pero falló su intento. El defensa del Inter de Milán cobró de derecha, buscó el centro y la parte alta de la portería, aunque el balón se fue muy por encima. El cancerbero del Atlas se había lanzado hacia su derecha y la serie siguió 2-2 tras tres cobros por equipo.

El cuarto disparo de los pupilos de Néstor Lorenzo quedó en los pies de Cucho Hernández. El delantero sacó un derechazo cruzado, a media altura, hacia la derecha de Kobel. El portero del Dortmund leyó bien la trayectoria, se lanzó con precisión y detuvo el disparo para mantener el empate.

Los dirigidos por Murat Yakin aprovecharon de inmediato con Cedric Itten. El delantero cobró de derecha al centro de la portería, mientras Camilo Vargas se venció hacia su derecha. El gol puso a los suizos 3-2 arriba, con un cobro pendiente para Colombia en la ronda inicial.

Luis Díaz fue el encargado de mantener con vida a su escuadra en el quinto penal. El jugador del Bayern Munich cobró de derecha y cruzó su disparo al lado opuesto del movimiento de Kobel. El balón entró para el 3-3 y, después del gol, Díaz se acercó a Camilo Vargas para abrazarlo antes del último intento suizo.

La definición quedó para Rubén Vargas. El mediocampista del Sevilla ejecutó hacia el costado derecho de Camilo Vargas, quien apostó por lanzarse hacia su izquierda. El disparo entró y Suiza cerró la serie 4-3 desde el punto penal.

¡Suiza a la siguiente ronda! 🔥



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En el balance de la tanda, Gregor Kobel detuvo un disparo, el de Cucho Hernández, y también adivinó la dirección en otro cobro. Camilo Vargas no logró atajar ninguno, aunque alcanzó a tocar el primer penal suizo, cobrado por Granit Xhaka.

Con esa secuencia, Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 y Suiza avanzó a cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Argentina. La clasificación se resolvió desde los once pasos, después de una tanda marcada por el travesaño de Dávinson Sánchez, la atajada de Kobel y el cobro definitivo de Rubén Vargas.

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