¿Acertó Néstor Lorenzo? Las decisiones que marcaron la eliminación de Colombia

La selección cafetera se despide del Mundial 2026, al perder 4-3 con Suiza en tanda de penaltis, tras empatar sin goles en el tiempo regular

¿Falló Lorenzo? Las claves tácticas en la eliminación de Colombia. | Reuters

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una lectura que va más allá de la tanda de penaltis. La selección cafetera cayó 4-3 ante Suiza desde los once pasos, después de un empate 0-0 en 120 minutos, en un partido que tuvo pocas ocasiones claras y que terminó por abrir el debate sobre el plan de Néstor Lorenzo.

La pregunta central no tiene una respuesta absoluta: ¿acertó el técnico argentino? Su planteamiento inicial le permitió a Colombia competir, controlar varios tramos y limitar a una Suiza que tampoco encontró caminos claros. Sin embargo, el equipo sudamericano volvió a mostrar problemas para transformar su posesión y sus llegadas en goles, una falla que ya había aparecido en la fase previa del torneo.

Lorenzo apostó por la continuidad de su estructura. Esa decisión tuvo efectos positivos en defensa, donde Colombia sostuvo el cero durante el tiempo regular y la prórroga. La dupla de centrales respondió en un partido de contacto, orden y poca distancia entre líneas, aunque el equipo no logró convertir esa solidez en una ventaja ofensiva.

El mayor cuestionamiento apareció en la gestión de los cambios. Colombia movió el banquillo al minuto 66 con los ingresos de Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero por Jhon Arias y James Rodríguez. La salida de James abrió el debate sobre quién debía manejar el ritmo del equipo en el tramo final, sobre todo en un partido que necesitaba pausa, pase final y mayor claridad cerca del área.

La entrada de Quintero ofreció una alternativa para tener más balón entre líneas, pero el equipo no modificó de fondo su estructura. Lorenzo optó por cambios de nombres antes que por una alteración más fuerte del sistema. En un duelo cerrado, esa decisión mantuvo el equilibrio, pero también redujo la posibilidad de romper a Suiza antes de llegar a los penales.

El técnico volvió a ajustar al minuto 82, con Richard Ríos por Jefferson Lerma y Cucho Hernández por Luis Javier Suárez. La modificación buscó piernas frescas y una opción distinta en ataque, pero Colombia no logró imponer una diferencia clara en el área. En la prórroga, el equipo tuvo una de sus mejores opciones con un remate al larguero de Jhon Lucumí tras un tiro de esquina, además de una inmejorable ocasión de Campaz cerca del arco que falló de manera increíble.

El contexto físico tampoco puede quedar fuera del análisis y se debe mencionar. Colombia llegó a esta instancia tras un recorrido de más de 9,000 kilómetros y como la única selección del torneo que jugó en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá. Lorenzo ya había señalado antes del partido el peso de los viajes, los cambios de clima y los husos horarios como parte de la exigencia del Mundial.

Ese factor no explica por sí solo la eliminación, pero ayuda a entender la administración del plantel y el ritmo del equipo en la recta final. Colombia venía de superar a Ghana y de competir en sedes distintas, con una carga logística que obligó a medir esfuerzos. Aun así, en una eliminatoria mundialista, la gestión de los momentos termina por pesar tanto como el planteamiento inicial.

Lorenzo acertó en darle estabilidad a Colombia y en construir un equipo capaz de competir sin desordenarse. El problema fue que, ante Suiza, la cautela terminó por pesar más que el riesgo. La Tricolor no fue superada en el juego, pero tampoco encontró el movimiento táctico que evitara llevar la serie a una tanda donde el margen de error desaparece.

La eliminación deja una conclusión clara: Colombia tuvo orden, oficio y resistencia, pero le faltó decisión para cambiar el partido antes de los penales. En ese punto se concentra el debate sobre Lorenzo, un técnico que sostuvo una base competitiva, aunque no logró resolver el partido desde la banca cuando el duelo pedía una variante de mayor impacto.

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