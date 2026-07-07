Kane, Lamine Yamal, Bellingham y todas Las estrellas que jugaron en México el Mundial 2026

El México-Inglaterra, fue el partido 13 y último en territorio mexicano, donde los cracks dejaron huella en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

Lamine Yamal durante el España vs Uruguay en Guadalajara | Imago7

Por tercera vez en su historia, México fue sede de la Copa del Mundo de la FIFA, con 13 partidos entre la capital del país, Guadalajara y Monterrey que llegaron a su fin con el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra.

Se termina ya la tercera justa mundialista en territorio mexicano, donde han jugado leyendas como Pelé, Maradona, Beckenbauer, Butragueño, Lineker y muchos más, pero que hay grandes estrellas del fútbol actual que se suman, como Lamine Yamal, Harry Kane, Jude Bellingham y compañía. Revisa toda la lista de cracks que jugaron en México, Guadalajara y Monterrey en este enlace.

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