¿Mundialistas o no? Futbolistas colombianos que buscan un cupo en la Selección Colombia

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Nelson Deossa y Johan Mojica, jugarán este martes 21 de abril en busca de ser mundialistas con Colombia.

Juan Camilo Hernández sueña en Selección Colombia | DIEGO MARANHAO/NURPHOTO VIA AFP

Este martes 21 de abril será un día interesante para los futbolistas que integra o quieren integran la lista definitiva de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Defensas, volantes y delanteros, siguen en incertidumbre por saber quienes serán los mundialistas de la ‘tricolor’.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es uno de esos nombres que siempre ha estado cercano al equipo de Néstor Lorenzo y está más que en el radar del equipo nacional colombiano. Nelson Deossa, a pesar de su presente, también es un personaje que la hinchada siempre ha dicho que su talento debe reconocerse un poco más. Y, por último, Johan Mojica también tendrá acción para seguir subiendo su nivel y tomar el papel de lateral izquierdo titular de Colombia en un Mundial con más méritos.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, buscan un lugar en la Selección Colombia

Real Betis Balompié tras ser eliminado de la UEFA Europa League a manos del Sporting Braga de Portugal vuelve a la acción. A partir de las 2:30 de la tarde, horario colombiano, el equipo del ‘ingeniero’ Manuel Pellegrini visita a Girona. Un escenario perfecto para que hombres como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa tomen más protagonismo y vayan haciendo sus bases para ser tenidos en cuenta en una posible convocatoria mundialista.

El ‘Cucho’ es el delantero titular indiscutido del conjunto español. Sin embargo, una de las grandes razones del bajón futbolístico del Betis fue su lesión y su vuelta con poco gol a la actividad. Por su parte, Nelson Deossa, aunque ha dejado buenas sensaciones sigue siendo más noticia por lo que hace fuera que adentro del terreno de juego.

Johan Mojica con ganas de consolidación

Uno de los puestos más discutidos de la Selección Colombia en la lateral izquierda. Una posición donde se ha sufrido desde el retiro de Pablo Armero. La ‘tricolor’ ha probado no solo con Johan Mojica, sino con Déiver Machado, Frank Fabra, Yairo Moreno, William Tesillo y Cristián Borja.

Con el Mallorca, Mojica tendrá una oportunidad para seguir consolidando su juego y despejar esas dudas. Al medio día de Colombia, su equipo estará recibiendo en el Estadio de Son Moix al Valencia. Un duelo de necesitados, pero bastante atractivo por el contexto de LaLiga.

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