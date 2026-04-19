Luis Díaz por otra corona: 4 ligas en 4 países

Al Bayern Munich le bastará con empatar ante el Stuttgart en el Allianz Arena para levantar una Bundesliga más de su historia, con el colombiano como protagonista.

Luis Diaz, por el título de la Bundesliga / Claro Sports.

El Bayern Munich no dejó dudas de su paso a las semifinales de la UEFA Champions League. Después de un emocionante encuentro ante Real Madrid del pasado miércoles, Luis Díaz y Michael Olise le dieron los goles que colocaron el contundente 6-4 al cuadro teutón y se afianza cada vez más como el favorito para quedarse con la ‘Orejona’.

Mientras el cuadro ‘bávaro’ piensa en lo que será ese doble enfrentamiento contra el PSG en el certamen continental, el equipo goza del traspié del Borussia Dortmund en Bundesliga. Su eterno rival en el certamen nacional cayó este sábado 2-1 ante el Hoffenheim y al Bayern le bastará con un empate o la victoria este domingo contra el Stuttgart en el Allianz Arena para levantar un nuevo título liguero.

Dicho logro para los dirigidos por Vincent Kompany se podría dar a falta de 4 jornadas, ya que las ‘Abejas’ ya no tendrían chances matemáticas para arrebatarle la corona a los de Baviera, confirmando aún más el gran momento que vive y que es sin lugar a dudas uno de los mejores equipos del mundo.

La historia de Luis Díaz con las Ligas

Si hay un hombre que ha sido importante en lo que va de la Bundesliga para el Bayern Munich, es Luis Fernando Díaz Marulanda. El colombiano es el jugador del equipo que minutos ha disputado en lo que va de esta edición 2025/26. Michael Olise lo iguala con 27 partidos, pero el nacido en La Guajira lo supera con 2.196 minutos, ante los 2.066 del francés.

Premier League

Luis Díaz campeón de la Premier League con el Liverpool

El extremo de la Selección Colombia espera levantar su cuarto título liguero, el mismo números de países por donde ha jugado. Con el Liverpool conquistó la Premier League de la temporada 2024/25, después de jugar 36 partidos, anotar 13 goles, 7 asistencias y un total de 2.413 minutos. Tiempo después el cuadro de Anfield desaprovechó la oportunidad de mantener al guajiro y lo vendió al Bayern Munich.

Primeira Liga de Portugal

Luis Fernando Díaz Marulanda conquistó en 2 oportunidades la Primeira Liga de Portugal cuando vistió los colores del Oporto:

Temporada 2021/22: jugó 18 partidos, anotó 14 partidos, registró 5 asistencias y disputó 1.508 minutos. A mitad de campaña se marchó al Liverpool.

jugó 18 partidos, anotó 14 partidos, registró 5 asistencias y disputó 1.508 minutos. A mitad de campaña se marchó al Liverpool. Temporada 2019/20: 29 compromisos, 6 goles, 4 asistencias y un total de 1.773 minutos.

Liga de Colombia

Luis Diaz campeón con Junior 2018-II / Vizzor Image.

Finalización 2018

Después de brillar con el Barranquilla F.C Luis Díaz pasó de ser una promesa a una realidad y Junior no durmió en contar con sus servicios de manera inmediata. El guajiro salió campeón en el 2018-II de la Primera División de Colombia. En aquel año jugó 38 encuentros, 13 goles y 4 asistencias en una emocionante final que culminó en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Apertura 2019

‘Lucho’ disfrutó de sus últimas pinceladas en el fútbol colombiano, el extremo tiempo después ficharía por Oporto. Sin embargo no se marchó sin dejar un título de Liga más. El habilidoso futbolista levantó el del 2019-I, en una serie que se tuvo que definir en el Estadio El Campín de Bogotá en tiros desde el unto penal ante Deportivo Pasto. En ese año jugó 17 partidos, anotó 2 goles y 2 asistencias.

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